犯罪团伙以“鉴宝”为名诈骗 坑害400多人近百万元

假鉴宝，真骗局。近日，汝阳警方经过缜密侦查，成功打掉一个以“鉴宝”和名家字画代理交易为名实施诈骗的外地犯罪团伙。此案受害者有400余名，涉案金额近百万元。

假鉴宝，真骗局。近日，汝阳警方经过缜密侦查，成功打掉一个以“鉴宝”和名家字画代理交易为名实施诈骗的外地犯罪团伙。此案受害者有400余名，涉案金额近百万元。

山村老汉痴迷字画，花2000元在“鉴宝机构”办卡

事情要从上个月说起。4月15日，汝阳县王坪派出所民警到辖区开展反诈宣传。“辖区不少山村留守老人多，我们只好挨家挨户走访，把反诈信息宣传到位。”王坪派出所所长陈风涛说，他们走到辖区合村时注意到，84岁的村民王老汉家中摆着不少字画和古玩。大山深处的老农民有这样的爱好，让陈风涛和同事很惊讶。

王老汉说，前些日子，周口有家艺术品交流公司多次和他联系，对方自称是“鉴宝机构”且与电视台鉴宝节目有合作，他只需交2000元会员费就可办理会员卡，他收藏的艺术品可以免费找专家鉴定，还有机会参加推介活动或到电视台鉴宝节目鉴宝。王老汉转账2000元提交申请后，对方很快寄来一张尊享会员卡。

民警出谋划策，老汉约“鉴宝机构”下乡送“珍品”

一听到办卡，陈风涛就感觉不对劲。在他的追问下，老人支支吾吾地说，3月，他收到会员卡后，没过几天就再次接到“鉴宝机构”来电，对方说他们公司还有许多名家字画，想收藏可以先交2000元定金，后面满意的话再付3800元尾款，他就交了2000元定金，等对方送字画上门。

“我们上网搜索，并未发现周口这家公司的任何信息。而假借‘鉴宝机构’实施诈骗的案例，在其他地区曾出现过，作案手法类似。”了解完信息后，出于职业敏感的陈风涛断定这就是诈骗，立即劝王老汉不要再汇款。

如何帮王老汉追回这些钱？陈风涛和同事心生一计，他们交代老人主动跟“鉴宝机构”联系，就说家里的收藏品需要鉴定，也想再入手一些字画，希望对方能送“珍品”下乡。于是，王老汉依计行事，约“鉴宝机构”4月20日到汝阳县王坪乡。

“鉴宝专家”被控制后交代，骗取400余人近百万元

到了约定时间，“鉴宝机构”的“专家”却忽然爽约，给王老汉来电称有事无法到汝阳。“这些诈骗分子很狡猾，应该是有所警觉了。”陈风涛说，他们随后准备第二个计划，指导王老汉继续联系“鉴宝专家”，并且一定要言辞恳切。

经过王老汉多次“迫切”联系，“鉴宝机构”的“专家”终于答应4月24日直接驱车到王老汉家中，现场鉴宝。为确保抓捕行动万无一失，王坪派出所还申请该县公安局刑警大队及森林公安配合。

4月24日傍晚，王老汉足足等了一天后，一辆白色轿车缓缓停在他家附近，车上下来四女一男。经过介绍，几人正是“鉴宝机构”的工作人员和“专家”。5人在王老汉的指引下到家落座，但一口茶还没喝上，就被赶到的民警控制。

在讯问过程中，5人辩称他们公司是正规公司，有鉴定资质，字画鉴定是正常业务，但谎言在民警的大量证据前不攻自破。最终，这些人如实交代，自2019年1月以来，他们利用电信诈骗的“固定套路”，先后诈骗400多人，涉案金额近百万元。

目前，该犯罪团伙成员游某、郭某、陆某、张某、岳某因涉嫌诈骗，已被检察机关依法批准逮捕。(记者 王博东 通讯员 袁胜洋)