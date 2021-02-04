洛阳70周岁及以上老人注意啦！公交敬老卡集中年审将开始

昨日，记者从市公交集团获悉，2021年公交敬老卡(实体卡)第一次集中办理和年审工作将于6月2日至7月6日进行，市民需要新办和年审公交敬老卡(实体卡)的，今年办理和年审流程与去年一致。如果错过此次集中办理和年审的时段，可选择其他方式自行办理和年审。

昨日，记者从市公交集团获悉，2021年公交敬老卡(实体卡)第一次集中办理和年审工作将于6月2日至7月6日进行，市民需要新办和年审公交敬老卡(实体卡)的，今年办理和年审流程与去年一致。如果错过此次集中办理和年审的时段，可选择其他方式自行办理和年审。

第一次办理请注意

公交敬老卡(实体卡)

●具有洛阳市户口或长期在洛居住

●1951年12月31日前出生

需要提供本人二代身份证原件、2英寸近期正面免冠彩色照片1张、乘车意外伤害保险费10元，交由居住地社区等代办部门集中登记造册、预约办理

电子敬老卡

●年满70周岁

●在美团App办理电子敬老卡

●不受实体卡集中办理的时间限制