记者跑腿：与单位解除劳动合同后如何提取公积金？

近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”咨询关于住房公积金提取的问题。记者从市住房公积金管理中心了解到，与单位解除劳动合同可以提取住房公积金，用住房公积金支付房租需要职工及家庭成员名下无自有住房且租住洛阳市行政区域内公租房或商品房。

本期关注

近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”咨询关于住房公积金提取的问题。记者从市住房公积金管理中心了解到，与单位解除劳动合同可以提取住房公积金，用住房公积金支付房租需要职工及家庭成员名下无自有住房且租住洛阳市行政区域内公租房或商品房。

听您倾诉

有网友问：与单位解除劳动合同后，如何提取公积金？

还有网友咨询：我在洛阳已工作半年，所在单位持续缴纳公积金，我想用住房公积金支付房租，是否可行？

所跑单位

市住房公积金管理中心

跑腿经历

日前，记者带着网友的问题，采访了市住房公积金管理中心归集执法科科长王珂。

“需要注意的是，与所在单位解除劳动合同未重新就业且封存满半年的，提取申请人可凭相关申请材料办理住房公积金提取业务，或通过‘洛阳市住房公积金管理中心’网上业务大厅注册办理提取。”王珂说，在此特别提醒市民，在办理时需要提供以下资料：职工身份证、本人本市银行借记卡(工、建、中、农、交、邮储、洛阳银行均可)。

针对网友关心的是否可以用住房公积金支付房租的问题，王珂介绍，职工及家庭成员名下无自有住房且租住洛阳市行政区域内公租房或商品房的，提取申请人可凭相关申请材料办理住房公积金提取业务。

王珂提醒，用住房公积金支付房租分两种情况，一是支付公租房房租，二是支付商品房房租，其所需材料不同。

支付公租房房租所需材料：1.租房合同；2.租金缴纳凭证；3.本人身份证；4.本人本市银行借记卡(工、建、中、农、交、邮储、洛阳银行均可)。

支付商品房房租所需材料：1.审批部门通过数据资源共享平台查询或部门之间函询验证，打印申请人及其家庭成员无房证明；2.提取申请人已婚的，需要提供结婚证或户口簿；3.提取申请人的身份证；4.提取申请人本人本市的工、建、中、农、交、邮储、洛阳银行和中原银行等任一委托银行的储蓄卡(Ⅰ类账户)。

跑腿结果

网友表示已经了解公积金提取相关政策，感谢晚报帮忙。

尊敬的读者，我们的跑腿记者电话是18638358896，您也可以发电子邮件至31817386@qq.com反映问题，我们会聆听您的心声，为您排忧解难。（记者 贾臻）