洛阳创新落实河长制 深化拓展“四河五渠”综合治理 推动全市域水生态环境显著改善

习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水。近年，我市深入开展新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，坚持重在保护、要在治理，创新落实河长制，深化拓展“四河五渠”综合治理，强力推进水污染防治、河湖“清四乱”、农业面源污染防治等工作，推动全市域水生态环境显著改善，基本实现“水清、岸绿、路畅、惠民”目标。

习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水。近年，我市深入开展新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，坚持重在保护、要在治理，创新落实河长制，深化拓展“四河五渠”综合治理，强力推进水污染防治、河湖“清四乱”、农业面源污染防治等工作，推动全市域水生态环境显著改善，基本实现“水清、岸绿、路畅、惠民”目标。

全域防治水污染

河水清澈、鸟儿嬉飞、鱼翔浅底……昨日上午，市民刘帆来到涧西区彩虹桥附近游玩。“这些年，水质一天比一天好，在家门口就能享受惬意。”他说，从前这里是黑臭水体，如今水清岸绿、美景如画。

2017年，我市全面启动“四河三渠”综合治理，针对市域内的伊河、洛河、瀍河、涧河和城市区的中州渠、大明渠、铁路防洪渠进行集中治理，截污治污、水系连通、黑臭水体治理、引水补源、清洁河流等重大工程全域实施。后又将秦岭防洪渠、邙山渠纳入治理重点，实现由“四河三渠”向“四河五渠”的拓展，抓重点带全局，推动保护治理从重点河渠向全流域覆盖。

以瀍河治污为例，河道沿岸养殖场被全部清除，排污口全部封堵，依岸建起人工湿地。如今，瀍河水质达到地表水三类，入洛河口处的“瀍壑朱樱”，成为市民休闲的好去处。

一组数据可见我市全域水体防污治污成效：城市污水集中处理率达99.3%，优良水体比例达86.7%，水功能区达标率100%，城市区水面率由7.5%提高到12.3%，城市区水景观辐射率由70%提高到80%，全市城区湿地率达到12%……

目前，我市已完成投资400余亿元，推进6大类335个治理项目，整治河道268公里，建设游园湿地28处，实现沿线排污口全部截流，黑臭水体动态清零，水系全部连通，洛阳地表水环境质量排名全省第一。