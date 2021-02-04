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武汉路社区：主题活动“沉”下去 党史学习“活”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.24 08:20

　　“现在走过的每一步就像走在革命先烈的脚印上一样，脚下踏过的是一腔热血，脊梁承载的是不屈的力量！”“作为新时代的基层建设者，我们要从百年党史中汲取前进力量，走好新时代的长征路。”……

　　近日，涧西区武汉路社区党员群众200余人，进行了一场“沉浸式”体验活动，以徒步的形式打卡红色地标，推动党史学习教育走深走实、入脑入心，让党史学习教育“活”起来。

　　参加活动的200余人分为南湖队、南昌队、井冈山队、瑞金队、遵义队、赤水队、延安队、西柏坡队等8支红色队伍，从武汉路社区党群服务中心出发，途经汉阳路党史学习示范街、焦裕禄雕塑小广场，经由武汉路进入中州路涧西区工业遗产街，最后到达党建文化广场，打卡红色地标。在情景模拟体验中，大家向“南昌起义”“占领遵义”“四渡赤水”等关卡发起挑战，体悟红军英勇顽强、永不放弃的精神。

　　活动还举行了“永远跟党走·强国伴我行”党史知识竞赛。8支代表队踊跃参与，向大家展示了新时期共产党员的风采，活动现场洋溢着既严肃又活跃的良好氛围，掌声不断。（记者 贾臻 通讯员 王春艳 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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