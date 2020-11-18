洛阳市委党校：建强红色阵地 打造红色智库（学习百年党史 汲取奋进力量）

“如果你看过热播剧《觉醒年代》，就能更好理解中国共产党人一路走来的艰辛。”近日，市委党校科研处副教授张亚飞在给党校系统青年教师授课时，结合热播剧和党史故事，让一个个书本中的党史人物鲜活了起来。

“如果你看过热播剧《觉醒年代》，就能更好理解中国共产党人一路走来的艰辛。”近日，市委党校科研处副教授张亚飞在给党校系统青年教师授课时，结合热播剧和党史故事，让一个个书本中的党史人物鲜活了起来。

自党史学习教育开展以来，市委党校始终把“党校姓党”摆在首位，把打造党史教育精品课程作为提升党史教学质量的重要抓手，着力建强红色阵地、打造红色智库，集中力量、集中资源，推出了一批精品课程。目前，“中国共产党的光辉历程与经验启示”等全景展现党的历史发展主题主线的讲授课程，以及“河南第一个党组织——中共洛阳组”“洛八办”等真实反映洛阳党组织发展历史的现场教学课程，已经被纳入主体班教学。

立足地区实际，市委党校还创新推出“洛阳都市圈建设”“红色赵保”等本土化课程，采用沉浸式教学方式，带领学员走进企业生产一线、红色基地等，现场感受中国共产党领导下的百年巨变。利用现代声光电技术进行情景模拟教学、带领学员重走朱德出太行小道进行党性锻炼……一系列丰富多彩的课程真正让党史学习教育“新”起来、“活”起来、“火”起来，促使学员把“一堂课”的震撼和感悟转化为“一辈子”的力行。

在科研和决策咨询方面，市委党校正积极筹备“洛阳红色资源开发与利用”决策咨询课题，挖掘整理红25军长征途经嵩县、栾川的相关史料，在国家打造“长征文化公园”的大背景下，创建富有洛阳特色的红色教育基地，为全市党史学习教育贡献党校力量。

市委党校相关负责人表示，开展党史学习教育是党校事业发展的又一次重大机遇。开展党史学习教育的过程也是完善教学布局、提升办学质效的过程。市委党校将切实履行好党史学习教育的政治责任，发挥干部教育主阵地作用，在服务全市党史学习教育中发挥更大作用、作出更大贡献。（记者 郭飞飞 通讯员 郑昌伟）