短时大风、冰雹 洛阳本周强对流天气来袭！

今天晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃。
今天晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃。
河南省气象服务中心预计，未来3天全省大部以多云天气为主，气温回升；26日白天，我省北中部、西部部分地区有干热风；25日、26日，我省南部、西北部部分地区有阵雨、雷阵雨，请注意防范。
市气象台据气象资料分析，受东北冷涡后部横槽影响，我市27日前后局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气。
具体预报如下
今天：晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃。
明天：晴天到多云，西南风4级左右，气温16℃到30℃。
26日(周三)：多云到晴天，偏西风4级，气温17℃到33℃。
27日(周四)：晴天到多云，局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气，西南风4级，气温17℃到34℃。
28日(周五)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温20℃到31℃。
29日(周六)：晴天到多云，局地有雷阵雨，气温18℃到32℃。
30日(周日)：晴天转多云，局地有雷阵雨，气温19℃到32℃。
（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
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