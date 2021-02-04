短时大风、冰雹 洛阳本周强对流天气来袭！

今天晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃。

今天晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃。 河南省气象服务中心预计，未来3天全省大部以多云天气为主，气温回升；26日白天，我省北中部、西部部分地区有干热风；25日、26日，我省南部、西北部部分地区有阵雨、雷阵雨，请注意防范。 市气象台据气象资料分析，受东北冷涡后部横槽影响，我市27日前后局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气。 具体预报如下 今天：晴天到多云，偏西风4级左右，气温14℃到31℃。 明天：晴天到多云，西南风4级左右，气温16℃到30℃。 26日(周三)：多云到晴天，偏西风4级，气温17℃到33℃。 27日(周四)：晴天到多云，局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气，西南风4级，气温17℃到34℃。 28日(周五)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温20℃到31℃。 29日(周六)：晴天到多云，局地有雷阵雨，气温18℃到32℃。 30日(周日)：晴天转多云，局地有雷阵雨，气温19℃到32℃。 （记者 余子愚 通讯员 郭铭博）