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世界上规模最大的戏剧聚落群里 有场和洛阳“天子驾六”有关的剧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.23 19:11

　　“有时候我也在想，如果真的有时空穿越就好了，我能去到古代，他能来到现代，我想问问他你到底是谁？”

　　“有时候我们回看人类历史，只能顾得上百年，百年之上千年之外的那个地方，可能我们的想象力都到不了。但是挖掘我们的文化，得到文物，能从中听到真相，这样的坟墓这样的遗址这样的博物馆，在河南省还有很多，去看看吧，他们还在等着呢。”

　　这是一场时长20多分钟的微话剧里的台词，背景以洛阳周王城天子驾六博物馆为原型：在一个夜里，沉睡了千年的周天子突然复活，与守夜人发生了一段神奇的故事。

　　而这个剧，是“只有河南·戏剧幻城”21个剧场中的一个。“我们创新出奇，创造出了一个新的剧种，它叫戏剧幻城。”只有河南·戏剧幻城总构想、总导演、总编剧王潮歌说。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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