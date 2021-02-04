3个优质创新项目签约落户洛阳

22日，我市科技活动周主要活动之一——中欧(洛阳)工业设计创新大赛成果发布会在洛阳会展中心举行。

22日，我市科技活动周主要活动之一——中欧(洛阳)工业设计创新大赛成果发布会在洛阳会展中心举行。

中欧(洛阳)工业设计创新大赛由市政府主办，市科技局、市财政局、清洛基地承办，是我市首次针对工业设计领域举办的大型国际赛事，共吸引来自国内及英国、比利时、西班牙、德国、芬兰、法国、匈牙利、日本、澳大利亚等多个国家的千余件工业设计作品参赛，涵盖装备制造、电子信息、生物医疗、食品工业、运动健康、家居生活等领域，充分汇聚全球工业设计智慧与资源，推动我市在工业设计领域对外交流合作。

发布会上，智能晾衣架、婴儿培养箱、超薄智能键盘3个通过大赛胜出的创新项目正式签约落户我市。其中，智能晾衣架产品具有风干、烘干、杀菌等功能，同时加入智能模块，可实现语音控制；婴儿培养箱产品拥有独创的水垫设计，可以模拟羊水环境，更适宜婴儿的治疗和恢复；智能超薄键盘只是一张厚度为0.2毫米的贴膜，该款产品解决了笔记本电脑不便输入数字的难题，仅贴在触摸板上，通过程序轻拍即可实现电脑触摸板和数字键盘的无缝切换。

下一步，我市将持续做好大赛成果转化、人才引进、助力项目落地、服务产品升级等支持工作，为广大参赛企业和团队创造更国际化、更开放的交流合作平台，为我市加快建设全国先进制造业基地提供有力支撑。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 高亚恒 文/图)