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洛阳瑜伽产业集聚效应加速彰显
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.23 17:22

　　近日，在洛阳哈他网络科技有限公司直播间内，26岁的主播杨文琦正在向粉丝们介绍产品，而她所介绍的瑜伽垫、瑜伽服、瑜伽柱等均产自我市。近年，在龙头企业洛阳哈他网络科技有限公司(以下简称哈他)的示范引领带动下，我市瑜伽产业集聚效应加速彰显。洛阳从没有任何产业基础，到瑜伽产品生产制造企业纷纷落户，这“无中生有”的背后靠的正是1+N的力量。

　　作为第一代“淘品牌”和“国家级电子商务示范”企业，哈他深知企业的发展离不开产业支撑，仅靠销售引领既不能长久更无法做强。哈他董事长黄伟说：“电商企业把货卖出去只是其中一步，随着体量增加，生产和物流成为摆在企业发展面前的两大难题。”

　　从2015年开始，哈他开始着手谋划洛阳的瑜伽产业蓝图。这七年来，哈他每年都会带领公司高管团队驱车上万公里、走访近40个城市、参观百余家工厂，向大大小小的供应商分析行业发展趋势、晓以利弊，利用自身行业龙头地位，承诺对方来洛投资将给予采购政策倾斜等优惠政策。

　　经过年复一年的努力，逐渐开始有企业来洛阳考察、选址、建厂。截至目前，已经有5家瑜伽产品制造企业落户我市孟津区，总占地面积9万平方米，提供就业岗位1000个，生产范围涵盖瑜伽垫、瑜伽背包、瑜伽服、瑜伽柱、瑜伽球等。

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[ 责任编辑：崔利利]
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