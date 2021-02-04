洛阳市全民健身月“体彩杯”卡巴迪比赛开赛【视频】

23日，2021年洛阳市全民健身月“体彩杯”卡巴迪比赛在河南科技大学开赛。

23日，2021年洛阳市全民健身月“体彩杯”卡巴迪比赛在河南科技大学开赛。

本次比赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市社会体育事务中心、洛阳市卡巴迪运动协会承办。比赛设小学男、女子组，中学男子组，大学男、女子组，成年男子组等组别，共有全市30支代表队的近500名选手参赛。

卡巴迪运动属于亚运会比赛项目，有点类似中国的“老鹰抓小鸡”游戏，因其具有激烈的对抗和身体的接触，被称作“奔跑的格斗技”。比赛时，双方各派7名运动员站在己方半场，由进攻方派一名运动员，进入对方半场，触及对方队员后，成功返回己方半场后得分，如果被对方抓住，则对方得分。两个队伍交替进攻和防守，得分高的一方获胜。

洛阳自1990年北京亚运会开始推广普及卡巴迪运动，最早是在中小学学校开展，由北京亚运会卡巴迪技术官员邓留欣进行传授，并在1991年举行洛阳市比赛。截至目前，洛阳有数万人常年坚持该项运动，涉及中小学校大学及成年人群体。(洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 周洛平)