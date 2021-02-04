阵风达9级以上！洛阳市气象台发布大风黄色预警

洛阳市气象台5月23日5时40分发布大风黄色预警信号：预计12小时内洛阳的新安、孟津、洛宁、宜阳、伊川等县(市)的部分乡镇平均风力将达8级以上，阵风达9级以上，请加强防范。

洛阳市气象台5月23日5时40分发布大风黄色预警信号：预计12小时内洛阳的新安、孟津、洛宁、宜阳、伊川等县(市)的部分乡镇平均风力将达8级以上，阵风达9级以上，请加强防范。 洛阳市气象台5月23日5时40分发布大风黄色预警信号：预计12小时内洛阳的新安、孟津、洛宁、宜阳、伊川等县(市)的部分乡镇平均风力将达8级以上，阵风达9级以上，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.停止露天活动和高空等户外危险作业，危险地带人员和危房居民尽量转到避风场所避风； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞； 4.切断户外危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 5.机场、高速公路等单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位注意森林等防火。