国际范儿！洛阳高校编译的手册将为“一带一路”国家提供技术支撑

洛报融媒记者从22日在洛阳召开的全国首届翻译技术教学科研创新论坛上获悉，由洛阳高校教师主编的“中华源·河南故事”中外文系列丛书《河洛文化》分卷(英文版)已交稿；由洛阳高校教师主编的建筑材料多语种技术术语手册正在加紧编译。

洛报融媒记者从22日在洛阳召开的全国首届翻译技术教学科研创新论坛上获悉，由洛阳高校教师主编的“中华源·河南故事”中外文系列丛书《河洛文化》分卷(英文版)已交稿；由洛阳高校教师主编的建筑材料多语种技术术语手册正在加紧编译。这些外文书籍出版发行后，将助力优秀的河洛文化走出国门，为“一带一路”沿线国家的经济发展提供技术支撑。

推动中原文化走出去，讲好“河南故事”

参加本次论坛的省涉外翻译与语言服务专家指导委员会主任杨玮斌介绍了我省近年大力实施“翻译河南”工程，努力构建外话语体系，提升全省国际语言环境水平等工作的进展情况。

目前，我省组织11个地市、18所高校300余位中外文专家编译的“中华源·河南故事”中外文系列丛书正在陆续出版和编译。该丛书荣获中宣部“2020年度地方优秀外宣品(印刷类)一等奖”，纳入中宣部、中联部、外交部全球推介系统。丛书初步规划有汉字、古都、豫剧、黄河文化、河洛文化、大别山等35个选题，力求向世界呈现一个多彩、立体、全面的河南。其中，《河洛文化》分卷(英文版)由洛阳理工学院教师任主编，将系统呈现悠久灿烂的河洛文化。据悉，本套丛书出版发行后，河南省委外事办公室将适时在欧洲举办发布式，力图以本套丛书为载体，将更多优秀的河南文化元素展现给世界。

为“一带一路”沿线国家提供技术支撑

深度融入一带一路建设，需要打破语言障碍，构建统一的技术标准和规范。杨玮斌说，洛阳高校的对外翻译和研究工作实力雄厚，其中洛阳理工学院外国语学院目前拥有对外宣传翻译研究中心、语言服务与翻译技术研究所、应用语言学研究所和英美文学研究中心等4个科研机构。

近期，该校教师正加紧编译建筑材料多语种技术术语手册(中英俄三语版)。这套手册立足“一带一路”沿线国家建筑行业的实际需求，对行业的专业术语进行统一规范，将有助于中国建筑行业企业走出国门，与相关国家开展深度合作，并提供技术支撑，带动这些国家的经济社会发展。同时，作为积极发挥科研优势、主动服务国家大局的一次有益尝试，此次编译工作也为制定更多小语种术语手册积累了宝贵经验，未来将有望惠及更多中亚、东欧等国家，为中外项目建设合作提供保障。

全国首届翻译技术教学科研创新论坛为期两天，由南京大学出版社、洛阳理工学院外国语学院等单位联合主办，上海一者信息科技有限公司承办。围绕服务国家外交和翻译理论创新发展、高校翻译技术师资队伍建设等议题，来自全国近130名翻译届专家学者、高校教师进行了深入的交流。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 张琳)