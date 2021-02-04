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学术内容精彩纷呈！第七届中原眼科学术研讨会今日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.22 14:43

　　学术盛宴，大咖云集，精彩纷呈。今日，以“探索创新之路，筑梦光明之行”为主题的第七届中原眼科学术研讨会在洛阳博爱眼科医院开幕。此次研讨会由洛阳市医学会、洛阳博爱眼科医院主办，洛阳市眼科研究所指导，邀请来自北京大学第一医院、湖南省人民医院、河南省人民医院等院共15位著名眼科专家作专题学术报告，就眼科新发展、新技术以及热点问题进行深入讨论。

　　近年来，我国近视、白内障等眼科疾病的发病率呈明显上升趋势,但不同地区医院的眼科技术水平还存在较大差距,眼科患者不能得到规范化诊治的现象时有发生。研讨会上，北京大学第一医院主任医师、洛阳博爱眼科医院业务院长殷悦教授表示，此次学术研讨会为豫西地区眼科同道搭建了一个高水平的眼科学术交流平台，希望借此机会让更多的医生博采众长，学习更先进的技术，为广大患者提供更优质的服务。

　　服务患者，让人民满意放心，是医疗卫生行业的不懈追求，随着时代的发展，大众对医疗机构的卫生服务水平和专业技术也有了更高的要求。洛阳市医学会副秘书长李冰在在研讨会上表示，此次专家们分享的大量国内外临床和科研的前沿成果，有利于豫西地区眼科防治工作的有效开展,让先进的医疗手段惠及更多豫西眼病患者。

　　洛阳眼科学事业的飞速进步和发展，与广大眼科工作者的无私分享、交流有密不可分的关系。洛阳市医学会眼科分会主任委员樊冬生说，相信在众多眼科专家、前辈的指导下，此次研讨会一定能使与会的眼科工作者大受裨益，推动豫西眼科技术再上新台阶。

　　本次学术研讨会举办时间为5月22日至5月23日上午，来自省内外的眼科专家学者将陆续就白内障、青光眼、眼底病、干眼、近视与高度近视等高发眼科疾病做学术分享，共同交流促进豫西地区眼科的进步发展。(见习记者 曲若凡)
[ 责任编辑：马佳佳]
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