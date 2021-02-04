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厉害了！洛阳一小区向业主派发超10万分红【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.22 12:17

　　“以前都是业主给小区交钱，没想到现在小区竟然给业主发钱了！”22日一大早，在洛阳涧西区顺驰城小区，拿着崭新的50元钞票，该小区居民张女士感慨地说，钱虽然不多，但是意义重大。

　　这些分红的钱是怎么来的？

　　顺驰城业主委员会负责人之一刘先生介绍，去年，该小区成立了业主委员会，开始监管小区的公共收益。

　　“简单来说，小区内的电梯广告收入、地面停车费收入、公共用地租赁收入、饮水机等设施及周末集市的地租等，按照《民法典》，应归全体业主所有。”刘先生说，经业主代表大会投票表决，该小区通过相关决定——以分红形式将公共收益发放给业主。

　　“经业主代表大会授权，本次发放的收益总金额是109150元，全小区所有业主包括商铺业主在内，全部都参与分红，每户50元。”刘先生表示，这是该小区首次分红，业主们都很支持。

　　今年1月1日，《民法典》正式实施，对小区公共收益的管理、分配和使用有了更加明确的规定。其中，第二百八十二条明确：建设单位、物业服务企业或者其他管理人等利用业主的共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。

　　洛阳市住房保障和房产服务中心物业管理科工作人员表示，《民法典》确实提升了很多市民的法治观念，顺驰城小区是在《民法典》实施后，洛阳第一个用公共收益为业主分红的小区。

　　同时，上述工作人员还介绍，公共收益的管理、分配和使用，应由业主大会决定，业主委员会无权单方面决定公共收益的管理、分配和使用。

　　“去年我们小区的公共收益达到了25万元，这次分红剩下14万元。我们会按照相关法规的要求，将其用来补充小区维修基金，及用做平时小区里公共设施的维修开支。”刘先生说，顺驰城小区的公共收益每半年进行一次公示，小区收入多少钱、花了多少钱，业主一看，心里一清二楚。(洛报融媒记者 智慧 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
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