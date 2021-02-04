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洛阳高校毕业生在南太平洋岛国建高速公路　为“一带一路”贡献青春力量【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.22 10:12

　　“作为一名洛阳高校毕业生，能为‘一带一路’建设贡献力青春力量，我感到荣幸和光荣。”在毕业季来临之际，洛阳理工学院2020级毕业生杨勤果从万里之遥的巴布亚新几内亚给母校发来感谢信，勉励学弟学妹珍惜在校时光，到祖国建设最需要的地方去！

　　万里之遥，建设“一带一路”

　　巴布亚新几内亚是首个与中国签署“一带一路”建设备忘录的南太平洋岛国。中国企业在当地参与许多“一带一路”中的基建项目，如港口、公路、机场等，有力促进了当地经济社会的发展。

　　“这是第一次出国，心中既兴奋又忐忑，兴奋的是能够领略异域风光，感受不同国家的文化；忐忑的是英语口语水平有限，怕听不懂当地人说话。好在慢慢熟悉了环境，经常与当地人交流，英语也突飞猛进。”杨勤果说，他是洛阳理工学院土木工程学院2020届毕业，去年通过学校的校园招聘进入中国十九冶集团有限公司，毕业后，他作为工程技术人员随公司前往万里之遥的南太平洋岛国巴布亚新几内亚，建设当地一条重要的高速公路。

　　该项目是连接莫若贝省与东高地省的高速公路升级改造项目，全长210公里，每天有63名中国员工和1000名当地工人在忙碌着。工作期间，杨勤果每天整理工程资料，到施工一线了解施工工艺，参与编写施工方案并进行现场管理，不断提升自己。他说，非常喜欢现在的工作状态，每天能学到新知识，这就是最大的幸福！

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[ 责任编辑：马佳佳]
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