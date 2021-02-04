【河洛党史故事】六旬李邦俊 抗日当先锋

邦俊，孟津人，1884年生于现城关镇狮子院村。他家境优裕且乐善好施，遇到穷苦乡邻，时常出手相助。

李邦俊，孟津人，1884年生于现城关镇狮子院村。他家境优裕且乐善好施，遇到穷苦乡邻，时常出手相助。

1944年，日寇侵占孟津后，李邦俊决心抗日。他担心此举连累全村百姓，便把家中小麦分给各户，村民们大为感动，一致表示愿意追随他共同抗日。

此后，李邦俊自购武器，组织村民多次与日伪军在附近村庄交战，敌人大为恐慌。

一天，6个日本兵带领着五六十名伪军包围了李邦俊的家，见家中无人便破门而入，抢劫财物。此时，李邦俊已经安排村民在村口伏击。当敌人折返经过村口时，李邦俊当即击毙其中两个人，在随后的追击过程中大家又击毙其中3个人，其他人则四散逃命。

不久后，敌人集结兵力前来报复。李邦俊得到消息后，巧妙组织大家痛击敌人。战斗异常激烈，已经60岁的李邦俊身先士卒，带领群众冲在一线。在战斗过程中，李邦俊不幸中弹，由儿子背出阵地。临终前，他对儿子说：“我死后，先不要发丧，你还要继续打下去……”

当时，为了震慑敌人，李家人对李邦俊的牺牲严格保密。这一场战斗后，附近日寇再也不敢到狮子院村去了。

经过改造，目前，李邦俊旧居已经成为城关镇的爱国主义教育基地和革命传统教育基地。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）