洛阳新医保系统今年7月上线　灵活就业人员可网上办理医保

近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询灵活就业人员缴纳医保的问题。记者昨日从市医疗保障局了解到，灵活就业人员参加医保暂不可网上办理，预计今年7月新的医保系统上线后，可网上办理医保。

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近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询灵活就业人员缴纳医保的问题。记者昨日从市医疗保障局了解到，灵活就业人员参加医保暂不可网上办理，预计今年7月新的医保系统上线后，可网上办理医保。

听您倾诉

有网友咨询：“我是灵活就业人员，之前在河南税务App上缴纳养老保险和医疗保险，现在为什么只显示养老保险应缴金额，不显示医疗保险这一项了呢？医保现在在哪个App上可以缴？”

还有网友咨询：“灵活就业人员每个月医保需要缴多少？”“去年7月失业，医保断缴，现在能否补缴？”“灵活就业人员医保和职工医保，在报销比例上有什么不同？”

所跑单位

市医疗保障局

跑腿经历

昨日下午，记者带着网友们的问题，请市医疗保障局待遇保障科科长刘剑逐一进行解答。

刘剑介绍，市民可下载洛阳医保App进行医保注册查询，但该App目前没有网上申请、缴费等功能，有这些办理需求的市民可携带身份证，到各县区医保中心窗口现场申报。

“今年，洛阳被纳入国家医保系统建设试点城市。预计今年7月，新的医保系统上线后，灵活就业人员可实现网上办理医保。”刘剑说。

无雇工的个体工商户、灵活就业人员缴纳医疗保险的费率，按照全省全口径城镇单位就业人员月平均工资的9%执行。各项保障待遇与参保职工待遇保持一致。

对于医保中断后补缴的问题，刘剑解释，灵活就业人员中断缴费后视为断保，暂停医保待遇，不能补缴，新登记缴费后，按规定享受医保待遇。灵活就业人员医保和职工医保，在报销比例上没有差别。市民如有疑问，可拨打市医疗保障局待遇保障科电话咨询：65519560。

跑腿结果

网友表示已经了解关于灵活就业人员医保的相关政策，对市医疗保障局的解答表示满意，感谢晚报的帮忙。

尊敬的读者，我们的跑腿记者电话是18638358896，您也可以发电子邮件至邮箱31817386@qq.com反映问题，我们会聆听您的心声，为您排忧解难。（记者 仝景菁 通讯员 黄丛魁）