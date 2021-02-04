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节水就要“滴滴计较”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.22 09:08

　　读晚报，在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上，“节水”成为习近平总书记强调的一个关键词。面对日益紧张的水资源，培养节水意识，是你我共同的责任，节水有必要融入生活细节，真正做到“滴滴计较”。

　　说起节水，不少人觉得这是平常的生活小事，其实不然。有专家认为，水危机在21世纪将成为世界最紧迫的自然资源问题。也有人算过一笔账，假如一个城市有60万个水龙头关不紧、20万个马桶漏水，一年就会损失上亿立方米的水。

　　就拿我市来说，很多人觉得我们生活在一座“水城”，其实洛阳也是缺水型城市。据水利部门统计，我市人均水资源占有量400立方米，不足全国人均水资源占有量的1/5，属于水资源短缺地区，且时空分布不均；根据缺水类型划分标准，我市属于资源型缺水地区，水资源短缺问题已成为制约经济社会健康发展的一大因素。可以说，节约用水，迫在眉睫，势在必行。

　　对此，市发改委、市水利局已经印发相关方案，要全面推进城市节水工作，将节水落实到城市规划、建设、管理的各个环节中，在工业、农业及生活用水上下足节水“绣花功夫”，积极建设节水型城市，计划到2022年，实现节水器具的全域覆盖。

　　对于市民来说，让节水意识深植于心，让惜水成为一种自觉和习惯，也是对未来的生存负责。家里是否会一水多用？洗完手后水龙头有没有拧紧？没喝完的瓶装水是否会随手带走？在日常生活中，这些看似微不足道的细节，都是节水的重要途径。节约用水，需要我们从刷牙、洗脸、洗澡、洗衣服、洗菜这样的小处着手，在“滴滴计较”中养成节水、惜水好习惯，营造全社会的节水氛围，减少水资源的浪费。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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