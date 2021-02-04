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一封感谢信背后的故事（我为群众办实事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.22 08:34

　　近日，市总工会收到一封特殊的感谢信。这封信是聚客隆公司寄来的，因为市总工会举办的“送健康”体检活动，让该公司一名患有急危重症的职工得以及时治疗。

　　关于这封感谢信的故事，要从今年4月说起。

　　为扎实推动党史学习教育走心、走实、走深，市总工会积极开展“我为群众办实事”实践活动，举办为全市部分在档困难职工、八大群体入会职工、企业职工、快递小哥、公交司机等1万名职工“送健康”体检活动。

　　5月11日,省工人龙门疗养院的医护人员在整理聚客隆公司职工健康体检报告时，发现职工张泽(化名)的心电图异常，经专家会诊，确诊为急性心肌梗死。医护人员第一时间通知张泽及其公司，再三嘱咐：“尽快入院诊治,以免贻误病情诊治！”

　　张泽得到消息后，及时入院检查，并安装了心脏支架。“急性心肌梗死一旦发作，多有剧烈而持久的胸骨后疼痛，可并发心律失常、休克或心力衰竭，常可危及生命。”省工人龙门疗养院副院长陈永红说，张泽前期并无任何不适症状,如果没有及时发现并干预，很容易猝死。

　　目前，张泽身体恢复得不错，已经出院。“这次免费体检挽救了我的生命。等我病好了一定要当面感谢大家。”张泽说，自己是“我为群众办实事”实践活动的受益者，他将终生铭记，竭尽全力为人民服务！

　　市总工会举办的“送健康”体检活动将持续至6月底。为了更好服务职工，省工人龙门疗养院医护人员不仅提供上门体检服务，还为体检的职工建立健康档案，定期进行回访，使职工成为健康管理的终身受益者。（记者 何奕儒 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：马佳佳]
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