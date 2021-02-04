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洛阳高新区：办好惠民利企实事 推动党史学习教育走深走实 （学习百年党史 汲取奋进力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.22 08:34

　　“让刑场作为我们新婚的礼堂，让反动派的枪声作为我们新婚的礼炮吧！”近日，在高新区“礼赞百年路 永远跟党走”诗文朗诵比赛上，《刑场上的婚礼》让不少观众泪目。

　　参赛作品中既有大家熟悉的党史故事，也有选手结合高新区发展、身边变化创作的新作品，有温度、接地气。“参与比赛、观看比赛的过程，就是一次精神洗礼。”现场选手、观众表示。

　　党史学习教育开展以来，高新区坚持工作动员组织到位、头雁作用发挥到位、学习氛围营造到位、主题活动谋划到位、落实问题导向到位，积极搭建载体，创新方式方法，推出实招硬招，办好惠民利企实事，推动党史学习教育走深走实。

　　结合自身特点，高新区紧紧围绕推进“三区”融合高质量发展，高质量开展党史学习教育，从企业和群众亟须解决的问题入手，深入开展“为民为企办实事”实践活动，提升群众的“幸福指数”，丰富群众的“幸福清单”。

　　在“我为群众办实事”方面，高新区立足基层实际，在全区4个镇(街道)56个村(社区)中开展“百年党史 走近百姓”专题巡展，创新设立“流动办公桌”，邀请“四官”服务队走进居民小区，由政法干警和专业律师面对面地为群众解难题、办实事，把优质服务触角延伸到群众家门口，真正让党史学习教育看得见、摸得着、接地气、有成效。

　　在为企业办实事方面，高新区“两新”党组织广泛开展“党建引领、创新发展”实践，凝聚先锋力量，筑牢红色堡垒，以“红色引擎”驱动企业科技攻关。

　　以北航科技园为例。园区党总支通过党史学习教育，积极打造服务型党组织，由党员干部牵头，成立了多个企业服务小组，实行“包干到组”“点对点服务”，深入了解企业实际困难与发展需求，认真做好问题解决和情况反馈，助力企业发展；加强人文关怀，通过举办企业家读书分享会、联谊会等，增强党组织的凝聚力和向心力。

　　高新区党群工作部相关负责人表示，该区将在学深悟透、走深走实上继续努力，注重学用结合，以学促做，在创新驱动、科技产业、开放发展三个方面精准发力，不断加快“三区”融合，推动该区实现高质量发展。（记者 郭飞飞 通讯员 吴国伟）
[ 责任编辑：马佳佳]
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