洛阳市沟域生态经济暨林业工作推进会在洛宁召开

20日，全市沟域生态经济暨林业工作推进会在洛宁召开，认真落实市委决策部署，充分发挥沟域生态经济“主抓手”和“强磁场”作用，加快推动农业农村高质量发展。

20日，全市沟域生态经济暨林业工作推进会在洛宁召开，认真落实市委决策部署，充分发挥沟域生态经济“主抓手”和“强磁场”作用，加快推动农业农村高质量发展。

市委常委、秘书长王军在讲话中指出，发展沟域生态经济，是洛阳践行习近平生态文明思想、落实黄河战略、全面推进乡村振兴的生动样板和重要场域载体。要提升站位、深化认识，把开展党史学习教育与发展沟域生态经济结合起来，发挥党组织战斗堡垒作用，注重龙头企业带动、集体经济参与和群众利益联结，更好引领农业农村高质量发展。要既重数量，更重质量，围绕做好“产业、生态、特色、融合”四篇文章，优化产业结构，加强生态环境保护，厚植文化优势，推动融合发展，着力促进沟域生态经济提质增效。要完善机制、强化保障，着力破解“人、地、钱”的问题，健全推进落实、考核评价等工作机制，推动沟域生态经济持续健康发展。

就做好当前农业农村和林业重点工作，王军强调，要抓好“三夏”生产，组织好机收会战、夏粮收购、结构调整、秸秆禁烧等工作，确保收好麦、种好秋。要抓好农田水利设施排查整改、农村改厕问题摸排整改，以及农村宅基地和村民自建住房管理。要抓好新造林管护，科学实施飞播造林，全面保护古树名木，擦亮乡村振兴生态底色。

当日，与会人员还深入洛宁牡丹康养小镇、竹梦小镇、洛书小镇等地观摩考察。(记者 白云飞)