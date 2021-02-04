洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市沟域生态经济暨林业工作推进会在洛宁召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.22 08:34

　　20日，全市沟域生态经济暨林业工作推进会在洛宁召开，认真落实市委决策部署，充分发挥沟域生态经济“主抓手”和“强磁场”作用，加快推动农业农村高质量发展。

　　市委常委、秘书长王军在讲话中指出，发展沟域生态经济，是洛阳践行习近平生态文明思想、落实黄河战略、全面推进乡村振兴的生动样板和重要场域载体。要提升站位、深化认识，把开展党史学习教育与发展沟域生态经济结合起来，发挥党组织战斗堡垒作用，注重龙头企业带动、集体经济参与和群众利益联结，更好引领农业农村高质量发展。要既重数量，更重质量，围绕做好“产业、生态、特色、融合”四篇文章，优化产业结构，加强生态环境保护，厚植文化优势，推动融合发展，着力促进沟域生态经济提质增效。要完善机制、强化保障，着力破解“人、地、钱”的问题，健全推进落实、考核评价等工作机制，推动沟域生态经济持续健康发展。

　　就做好当前农业农村和林业重点工作，王军强调，要抓好“三夏”生产，组织好机收会战、夏粮收购、结构调整、秸秆禁烧等工作，确保收好麦、种好秋。要抓好农田水利设施排查整改、农村改厕问题摸排整改，以及农村宅基地和村民自建住房管理。要抓好新造林管护，科学实施飞播造林，全面保护古树名木，擦亮乡村振兴生态底色。

　　当日，与会人员还深入洛宁牡丹康养小镇、竹梦小镇、洛书小镇等地观摩考察。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳的夏天，太好吃了！
  • 洛阳新能源汽车数量快速增长 4年翻了...
  • 洛阳市十四运会进入倒计时：会徽吉祥...
  • 李亚到伊川县督导调研
  • 洛阳公交微信乘车码有望近期开通
  • 洛阳市第二外国语学校高新区分校预计8...
  • 洛阳持续开展城市清洁行动
  • 中国中部投资贸易博览会开幕 洛阳2个...
  • 自贸区洛阳片区第二批创新成果将在全...
  • 瀍河区举行防汛演练 提升应急能力
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    初夏， “洛阳蓝”颜值高
    伊水东路希望桥立交21...
    甜蜜“520”， 我们结...
    洛阳新唐街项目靓姿初...
    精彩热帖

    五龙沟甜杏

    九寨沟水之韵

    和风满面春 百媚入心间

    啄木鸟
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605