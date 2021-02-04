洛阳：保护传承，绘就文化生态新画卷（聚焦河洛文化生态保护实验区）

作为黄河流域重要节点城市，近年，我市全面深化文化传承创新体系，以活化历史文化、传承城市文脉为原则，深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，充分彰显河洛文化魅力，续写洛阳文化自信。5月19日，文化和旅游部为河洛文化生态保护实验区正式授牌，我市正扛起保护传承弘扬黄河文化、推动文化繁荣兴盛的“洛阳使命”。

编者按

争创国家级文化生态保护区，是省委、省政府赋予洛阳的重任，也是洛阳“十四五”规划的重要内容。今年5月19日，文化和旅游部为河洛文化生态保护实验区正式授牌，为洛阳副中心、都市圈建设再添新动力。本报今起推出“聚焦河洛文化生态保护实验区”系列报道，解读河洛文化生态保护实验区建设的重大意义、重要内容、生动实践。敬请关注。

临黄河而知中国，临河洛而知华夏。

作为黄河流域重要节点城市，近年，我市全面深化文化传承创新体系，以活化历史文化、传承城市文脉为原则，深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，充分彰显河洛文化魅力，续写洛阳文化自信。5月19日，文化和旅游部为河洛文化生态保护实验区正式授牌，我市正扛起保护传承弘扬黄河文化、推动文化繁荣兴盛的“洛阳使命”。

实验区之使命

文化生态，是人类赖以创造文化的环境，是一种历史过程的动态积淀，是社会成员所共享的生存方式和区域现实人文状况的反映。

设立文化生态保护区，将非物质文化遗产及其得以孕育、滋养的人文环境加以整体性保护，是我国非物质文化遗产保护的重要探索和实践，是我国在非物质文化遗产保护领域的重大创举。

洛阳是河洛文化的核心地区。我市于2011年被批准为河南省河洛文化生态保护实验区，于2017年颁布《洛阳市非物质文化遗产保护条例》，非物质文化遗产保护传承工作稳步开展。2020年6月，文化和旅游部正式批复同意我市设立河洛文化生态保护实验区。这是继2017年说唱文化生态保护实验区落户宝丰后，全省第二个国家级文化生态保护实验区。

国家级文化生态保护区，是指以保护非物质文化遗产为核心，对历史文化积淀丰厚、存续状态良好，具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护，并经文化和旅游部同意设立的特定区域。根据要求，实验区设立一年内，所在地区人民政府要形成国家级文化生态保护区总体规划。总体规划实施三年后，文化和旅游部将组织开展建设成果验收，对验收合格的，正式公布为国家级文化生态保护区并授牌。

市文广旅局相关负责人表示，目前全国共有23个国家级文化生态保护(实验)区，首批通过验收并获批国家级文化生态保护区的仅7个。河洛文化生态保护实验区是从全国11个推荐地区中层层筛选出来的2个实验区之一。

保护传承活态文化

“河洛文化是中华民族的根文化和主流文化，是黄河文化的主脉与活水源头。”中国河洛文化研究会理事徐金星表示，国家级河洛文化生态保护实验区的设立，充分体现了国家对洛阳作为河洛文化、黄河文化和华夏文明的起源地和核心区的认可，将对洛阳打造国际人文交往中心、国际文化旅游名城提供重要的、丰富的文化资源。

河洛文化生态保护实验区以我市行政区域为社会环境依托，以洛、伊、瀍、涧等河流及洛阳盆地一带平原、丘陵、山地复合地貌为自然环境依托，范围为洛阳市全部行政辖区，总面积1.52万平方千米。

“河洛文化生态保护实验区的特点，是以人的活动为载体的活态文化的保护、传承。”深度参与河洛文化生态保护实验区申报、建设的非遗专家刘红旗说，以往学界研究河洛文化，侧重于考古、历史、文献等方面，而河洛地区传承下来的民间文学、音乐、舞蹈、曲艺、体育、医药等河洛文化的元素非常多，存在大量的非物质文化遗产。这些非物质文化遗产是河洛文化的活态表现形式，承载着河洛文化丰富的思想内涵、文化内涵。对非物质文化遗产进行保护，一方面可以在工业化、城市化过程中，避免河洛文化要素的丢失，另一方面可以促使河洛文化得到大众的关注、了解与保护，使河洛文化、黄河文化所承载的中华民族优秀思想文化、价值情操、人文精神得到传承和弘扬。

创造性转化，创新性发展

国家“十四五”规划提出，要深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。其中明确提出，建设30个国家级文化生态保护区。文化生态保护区建设上升到国家层面，首次写入国家规划。

到2023年，成功创建国家级河洛文化生态保护区，已列入我市“十四五”时期文旅工作目标。随着文化生态保护工作的深入推进，如何更好地适应新时代，推动文化生态高质量保护，是当前亟须解决的一个重要问题。

“创建好河洛文化生态保护区，是河洛儿女光荣的使命，也是历史的责任。”刘红旗表示，河洛文化生态保护实验区保护难度较大。其他地区的文化生态保护区民族特色、地域特色鲜明，而河洛地区历史悠久，河洛文化所蕴含的思想文化、人文精神表现在各个方面，需要做大量的工作进行挖掘、再现，贴近当代人的精神需要和生活需要，才能更好地传习。

市文广旅局相关负责人表示，我市将坚持保护优先、整体保护、见人见物见生活的理念，深入挖掘河洛文化蕴含的时代价值，充分发挥河洛文化在推动区域民生改善、生态保护、经济发展、社会进步等方面的重要作用，推动河洛文化创造性转化、创新性发展，努力形成更加生动的“洛阳实践”。（记者 李冰 通讯员 栾海宁）