用实干去创造 以奋斗来作答—— 四论深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神

实干是出彩的方法，奋斗是成功的哲学。

实干是出彩的方法，奋斗是成功的哲学。

在全市领导干部会议上，市委书记李亚动员全市上下凝心聚力、真抓实干，推动习近平总书记重要讲话和指示精神在洛阳落地生根、形成生动实践。“用实干去创造、以奋斗来作答”，坚定的信念，铿锵的表达，传递出沿着习近平总书记指引的方向走下去，把殷殷嘱托转化为洛阳发展实效的决心信心。

在“十四五”开局、新征程开启的历史节点，在党史学习教育深入开展、喜迎党的百年华诞的关键时刻，在中部地区加快崛起的重要关头，习近平总书记来河南主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并视察工作，对推进南水北调后续工程高质量发展进行战略部署，对河南加强水源区保护、抓好粮食生产、发展中医药、培育特色产业等作出一系列重要指示，进一步为我们指明了前进方向、带来了发展机遇、吹响了奋进号角。

一分部署，九分落实；大道至简，实干为要！

习近平总书记曾经深刻指出：“崇尚实干、狠抓落实是我反复强调的。如果不沉下心来抓落实，再好的目标，再好的蓝图，也只是镜中花、水中月。”这次视察期间，习近平总书记指出“《南水北调工程总体规划》已颁布近20年，凝聚了几代人的心血和智慧”，强调“既讲人定胜天，也讲人水和谐”，要求“把水源区的生态环境保护工作作为重中之重，划出硬杠杠，坚定不移做好各项工作，守好这一库碧水”。什么是“心血”？什么是“人定胜天”？什么是“坚定不移”？这其实就是在讲实干，在讲奋斗，就是在给我们加油鼓劲指路子！

站在这片古老的土地上，如果回望走过的路，我们就会更加懂得“奋斗创造历史，实干成就未来”的意义。

“十三五”以来，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，在迎来“立交时代”“地铁时代”“快速路时代”中追赶时代，激荡起“副中心”“都市圈”的万千气象；我们在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，提升“老三篇”、叫响“新三篇”，让“古今辉映、诗和远方”照进现实；我们“努力让人民过上好日子”，城市书房、小游园、乐道、乐养居遍地开花……在一个个城市向前迈进的脚印中，绽放着“务本责实、实干兴洛”的精彩，镌刻着“没有等出来的成功，只有干出来的精彩”的真谛，书写着“进取、拼抢、攻坚”的坚定。

伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的！

立足当下、放眼长远，无论是“在厚植优势中把洛阳中医药做大做强”，还是“把洛阳资源优势转化为产业优势、发展优势”，抑或是“书写好新时代节水治水兴水的‘洛阳答卷’”，把习近平总书记的重要指示要求落到实处，都需要我们以“钉钉子、剥洋葱、透竹竿”的精神去实干，以“朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐”的精神去奋斗。我们要牢记嘱托、提升站位，始终胸怀“国之大者”，找准结合转化的抓手，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，坚决克服“三种心态”、强化“三种精神”，以高度的政治责任感和历史使命感做好各项工作，向党和人民交出一份优异的“洛阳答卷”。

星光不问赶路人，时光不负奋斗者，荣光属于实干家。

磨砺“不负重托勇担当”的宽肩膀，激发“实干争先有作为”的精气神，撸起袖子加油干，一锤一锤接着敲，让思想的光芒在每一滴汗水中闪耀，我们就一定能奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章！(洛平)