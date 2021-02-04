洛阳持续开展城市清洁行动

今日下午，市文明办(创建办)结合当前党史学习教育和“我为群众办实事”，坚持县区联动，深入开展了以“城市大清洁，发力都市圈”为主题的城市清洁行动。

今日下午，市文明办(创建办)结合当前党史学习教育和“我为群众办实事”，坚持县区联动，深入开展了以“城市大清洁，发力都市圈”为主题的城市清洁行动。

此次行动共组织机关党员干部、志愿者、物业人员、环卫工人、社区居民等近14万人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4210台(次)，清洗主次干道330条、背街小巷250条，覆盖2300个小区(家属院)、120个城乡结合部、2591个村镇、32个农贸市场及周边区域，清运垃圾1300多车次。卫健部门同步进行常态化疫情防控消杀工作。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强 王冠峰 文/图）