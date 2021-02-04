洛阳市管企事业单位领导班子和市管干部2020年度综合考核启动

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，即日起洛阳启动市管企事业单位领导班子和市管干部2020年度综合考核工作，考核将持续一周左右时间。

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，即日起洛阳启动市管企事业单位领导班子和市管干部2020年度综合考核工作，考核将持续一周左右时间。

年度综合考核是了解掌握领导班子运行和市管干部实际表现情况的重要途径。针对此次考核洛阳共组建11个考核组，考核对象是截至2020年12月31日，由洛阳市委任命和管理的国有企业事业单位领导班子和领导人员，共涉及100余家企事业单位的32个市管领导班子和400余名市管干部。

洛阳市委组织部相关负责人介绍，本次年度综合考核实施“3+1”考核体系，即年度综合考评、党的建设高质量考核、经济社会发展高质量考核和第三方民意调查。考核工作坚持突出政治标准、聚焦重点工作、强化分类指导、加强民意调查的原则。

在年度综合考评中，对市管领导班子的考核主要围绕政治思想建设、领导能力、工作实绩、党风廉政建设、作风建设等方面进行测评。市管领导人员主要围绕年度重点工作开展情况及德、能、勤、绩、廉方面现实表现等指标进行测评。

党的建设高质量考核重点是考核党风廉政建设责任制、组织工作、意识形态工作、统一战线工作、党委支持人大政协工作、深化平安建设和依法治市实践、抓党建促发展以及机关党的建设等工作开展情况和实际成效。

经济社会发展高质量考核主要是对市管国有企业开展的年度经营业绩考核，重点了解经济效益、服务全市发展战略、可持续发展、社会效益等方面情况。

针对领导班子政治思想建设、领导能力、工作实绩、党风廉政建设、作风建设及领导干部德、能、勤、绩、廉表现情况，洛阳还将进行第三方民意调查，注重在基层干部群众中、在乡语口碑中了解班子和干部实际情况。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 杜南）