洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市管企事业单位领导班子和市管干部2020年度综合考核启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 21:49

　　洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，即日起洛阳启动市管企事业单位领导班子和市管干部2020年度综合考核工作，考核将持续一周左右时间。

　　年度综合考核是了解掌握领导班子运行和市管干部实际表现情况的重要途径。针对此次考核洛阳共组建11个考核组，考核对象是截至2020年12月31日，由洛阳市委任命和管理的国有企业事业单位领导班子和领导人员，共涉及100余家企事业单位的32个市管领导班子和400余名市管干部。

　　洛阳市委组织部相关负责人介绍，本次年度综合考核实施“3+1”考核体系，即年度综合考评、党的建设高质量考核、经济社会发展高质量考核和第三方民意调查。考核工作坚持突出政治标准、聚焦重点工作、强化分类指导、加强民意调查的原则。

　　在年度综合考评中，对市管领导班子的考核主要围绕政治思想建设、领导能力、工作实绩、党风廉政建设、作风建设等方面进行测评。市管领导人员主要围绕年度重点工作开展情况及德、能、勤、绩、廉方面现实表现等指标进行测评。

　　党的建设高质量考核重点是考核党风廉政建设责任制、组织工作、意识形态工作、统一战线工作、党委支持人大政协工作、深化平安建设和依法治市实践、抓党建促发展以及机关党的建设等工作开展情况和实际成效。

　　经济社会发展高质量考核主要是对市管国有企业开展的年度经营业绩考核，重点了解经济效益、服务全市发展战略、可持续发展、社会效益等方面情况。

　　针对领导班子政治思想建设、领导能力、工作实绩、党风廉政建设、作风建设及领导干部德、能、勤、绩、廉表现情况，洛阳还将进行第三方民意调查，注重在基层干部群众中、在乡语口碑中了解班子和干部实际情况。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 杜南）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市第七次全国人口普查公报
  • 刘宛康调研医疗、文旅重点项目建设工作
  • 中招录取批次、招生班型均有调整 招生...
  • 洛阳中招志愿填报、录取政策出炉 城市...
  • 渑淅高速公路渑池至洛宁段建设正在有...
  • 洛阳的夏天，太好吃了！
  • 全市党史学习教育工作推进会召开
  • 今年城市区普通高中及特色班招生批次
  • 众多洛阳元素闪耀中部博览会
  • 洛阳市下活“节”“用”两手棋 水资源...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    初夏， “洛阳蓝”颜值高
    甜蜜“520”， 我们结...
    伊水东路希望桥立交21...
    洛阳新唐街项目靓姿初...
    精彩热帖

    五龙沟甜杏

    九寨沟水之韵

    和风满面春 百媚入心间

    啄木鸟
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605