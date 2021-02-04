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洛阳公交微信乘车码有望近期开通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 21:45

　　近日，有网友通过“百姓呼声”平台反映，希望洛阳公交尽快开通微信乘车码。21日，记者获悉，有关单位已于日前与腾讯公司签订了相关协议，目前正在对接，近期有望开通这项业务。

　　宋先生说，公交车是他日常出行的首选交通工具，在很多城市，只要打开微信，找到乘车码小程序，就能直接查询公交车线路并进行支付。但在洛阳，微信乘车码页面显示“当前城市未开通乘车码”。不少人希望洛阳也能尽快开通微信乘车码，方便外地游客乘坐公交车。

　　据了解，银联商务股份有限公司洛阳业务部承接洛阳公交微信乘车码的业务，该业务部有关负责人说，日前，他们已与腾讯公司签订了有关开通洛阳公交微信乘车码的协议，目前正在进行多方对接。

　　“目前，我们已开始对接包括市公交集团在内的4家相关单位，有望尽快推进这项业务。”

　　这位负责人表示，如果对接顺利，有望在1个月之内开通洛阳公交微信乘车码。

　　另外，据市公交集团有关部门负责人介绍，在微信乘车码开通之前，市民可选用“洛阳交通码”和支付宝进行支付。如需查询公交线路，可使用掌上洛阳App里的“公交查询”及洛阳行App。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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