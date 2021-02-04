中国中部投资贸易博览会开幕 洛阳2个项目现场签约

今日，第十二届中国中部投资贸易博览会在山西太原晋阳湖国际会展中心开幕，我市6家企业组团参展，集中展示了我市先进装备制造、新材料等多个领域的高新技术和高精尖产品。

今日，第十二届中国中部投资贸易博览会在山西太原晋阳湖国际会展中心开幕，我市6家企业组团参展，集中展示了我市先进装备制造、新材料等多个领域的高新技术和高精尖产品。

中国中部投资贸易博览会经国务院批准，自2006年起在湖南、河南、湖北、安徽、江西、山西等中部6省轮流举办。本届中部博览会围绕“开放、合作、创新、转型”的主题，将持续至23日结束。在河南省选优的35家企业90余种参展产品中，国家农机中心的5G+氢燃料电动无人驾驶拖拉机、中信重工的防爆消防灭火侦察机器人等工业产品，不仅展示了洛阳先进装备制造业发展的强劲势头，也是河南制造业高质量发展的典型代表。

在21日下午举行的“融入新发展格局助力河南更出彩产业合作交流会”上，我市2个项目现场签约，分别为洛龙区投资30亿元的中国移动洛阳呼叫基地中部云服务基地项目和西工区投资3亿元的寒武纪人工智能计算平台项目。

其中，中国移动洛阳呼叫基地中部云服务基地项目代表洛阳项目在台上签约。该项目致力于建设高端云计算中心和新一代绿色云数据中心，打造大数据产业链中密集数据计算、高性能计算和数据存储、容灾备份等应用需求的重要基础平台。项目建成投用后可形成覆盖河南、辐射中部六省的新型基础设施服务能力，助力全省数字经济发展。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李亚君)