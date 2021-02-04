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计量器具“体检” 专业人士讲讲您关心的事儿【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 19:53

　　刚刚过去的“5·20世界计量日”，在洛阳市市场监管局举行的市质量计量检测中心实验室开放活动现场，不少市民拿着家里常用的计量器具进行免费检测。在这里，各个实验室承担着各类计量器具的专业“体检”任务。今天，洛报融媒记者走进多个实验室，听专业人士讲讲您关心的事儿。

　　数据显示：“民用四表”首检合格率达98%以上

　　按照国家相关要求，“民用四表”即热量表、燃气表、电能表、水表，在首用之前要进行强制检定。根据近年我市民生计量器具检定结果显示，“民用四表”首检合格率达98%以上。可是在生活中，经常会有市民怀疑自家的表“跑”得快了，拆下计量表送检，究竟是啥原因？

　　电能表

　　讲解员：电学计量室马莉

　　走进电能表检定室，一股凉飕飕的感觉将室外的初夏温度阻隔在门外。马莉说，为了保证检定结果精确，检定室常年的温度保持在20℃±2℃。迎面靠墙固定的多功能校验装置上整齐固定着十几块待检电能表，工作人员正在操作电脑。

　　“不少市民家里更换智能电能表后，会觉得表‘走得快’，让小区物业拆表送检，最后检定结果正常。”马莉笑着说，每次他们都会耐心向对方解释，不是电表坏了，而是更灵敏了。“以前使用的机械表，使用时间长了会有一定的磨损和误差，可能不拔插头电表也不会走。而智能电能表的灵敏度很高，会精准计量以前难以发现的小功率电器耗电，并体现在电费单上，让人误以为电表比以前走得快了。”她说。

　　马莉说，智能电能表准确度的提高，建议市民适当改变一下用电习惯。比如，更换成更节电的节能灯，使用电视避免频繁开关，冰箱不要塞得太满，定期清理霜垢，家电不用的时候，就把插头拔下来，或者使用能开关的插座，日子久了您会发现，家里的电费在逐渐变少。

　　热能表

　　讲解员：热量表及水表计量室晋素文

　　随着供暖按流量计费方式的普及，热能表检定也受到更多人的关注。“为啥出门的时候关闭阀门，回家才打开阀门，暖气费没见减少？”“为啥暖气费比按面积计算的时候还高？”晋素文说，这是不少人送检热能表时提出的疑问。

　　事实上，水流量、温差、房屋朝向、邻居家有没有用热……这些方面都有可能影响到热能的计算结果，所以您只是调小入户水流量的阀门，并不能真正起到节省费用的作用。她建议，市民在用热初期时可以将阀门全部打开，等到室内温度达标后，根据实际需要将阀门调小。日常上班或短暂外出时不用调整暖气阀门，因为温度一旦下降，再次用热时，可能要消耗更多热量才能恢复到原来的温度。如果是长期外出或者是不住人的房间，可以不开阀门，尽量关闭房门。另外，当有异物堵塞管道时，可能会导致水流不畅，应找正规安装公司定期清洗。需要开窗通风的话，中午或者下午开窗10分钟左右即可。

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[ 责任编辑：潘亮]
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