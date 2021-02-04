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洛阳市十四运会进入倒计时：会徽吉祥物启用 项目单项竞委会成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 19:33

　　21日，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会项目单项竞赛委员会成立大会在宜阳县举行，通报本届运动会前期各项筹备工作进展情况，正式启用本届运动会的会徽、会标、吉祥物和主题口号，标志着市运会赛事进入倒计时阶段。

　　据赛事筹委会有关负责人介绍，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会将于今年10月9日至10月19日在宜阳县举行，其中前期测试赛将于6月举行。作为全市规格最高、规模最大、水平最高的综合性运动会，本届市运会分为三个组别，设35个大项875个小项，是迄今为止项目最多的一届。在项目设置上，除了竞技类项目，还有广大群众喜闻乐见的全民健身项目，以及航海模型、轮滑等带有科技范儿和极限色彩的前卫运动项目。除射击、射箭等个别项目在洛阳市区举办，其余赛事均在宜阳举行。目前，相关场馆的建设改造工程已基本就绪；赛事报名工作即将结束，已有8000余名选手报名参赛；赛事保障等工作有序推进，将为广大市民提供一场精彩的体育盛宴。

　　据悉，经过两个多月的征集、评选和公示，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会的会徽、会标、吉祥物设计图和主题口号正式启用:确定市运会主题口号为“相约富美宜阳乐享精彩市运”；确定“进取”为主题的会徽；确定以洛阳牡丹和宜阳桃花为设计原型的吉祥物“乐乐、阳阳”；确定了各类宣传标语口号20条。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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