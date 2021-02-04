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洛阳市直机关“赓续血脉守初心、砥砺奋进勇担当”演讲比赛精彩举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 19:32

　　“许金台的故事，是洛阳日报历史上的光辉一页。我们洛报人始终坚持赓续血脉守初心、砥砺奋进勇担当，正在开创属于我们这一代人的历史伟业。”连日来，洛阳市直机关“赓续血脉守初心、砥砺奋进勇担当”演讲比赛如火如荼，这是洛阳日报报业集团党员李鸾鸾在参加比赛时深情讲述《新洛阳报》记者许金台烈士的动人故事。

　　本次演讲比赛由洛阳市委直属机关工委举办，主题为“永远跟党走”，旨在进一步推进市直机关党史学习教育深入开展，激励广大党员干部群众赓续精神血脉，立足本职岗位担当出彩，庆祝党的百年华诞。

　　本次演讲比赛于19日至21日举行，共有61家单位的61名选手参赛。比赛中，选手们紧扣主题，感情真挚，用一个个生动的故事，热情讴歌了党的百年铿锵步履和辉煌成就。经过预赛、决赛的激烈角逐，最终评出了一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖8名。(洛报融媒记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩]
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