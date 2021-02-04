洛阳市商务局：倡导全市加油站实施夜间加油优惠政策

21日，市商务局发出关于鼓励夜间加油的倡议书，倡导全市加油站实施夜间加油优惠政策，倡导全市广大消费者选择夜间时段加油，进一步减轻臭氧污染。

夜间错峰加油，不仅关乎市民的“钱袋子”，更关乎城市的空气质量。

21日，市商务局发出关于鼓励夜间加油的倡议书，倡导全市加油站实施夜间加油优惠政策，倡导全市广大消费者选择夜间时段加油，进一步减轻臭氧污染。

近年来，我市空气质量不断改善，洛阳蓝天逐年增多，但臭氧污染日益凸显，成为影响我市空气质量进一步改善的一大因素。车辆加油时挥发的油气，也就是通常所指的挥发性有机物(VOCs)，是形成臭氧的主要前体物之一。它在阳光足、气温高的条件下，会发生光化学反应，加剧转换成臭氧的速度。近地面臭氧浓度过高不仅会造成空气质量超标，更会给身体健康带来危害。

洛报融媒记者了解到，夏季臭氧污染高发，避开白天高温高热时段加油，是防止臭氧污染的重要举措。为有效遏制臭氧浓度持续升高态势，保护洛阳的蓝天白云，市商务局发出倡议——

倡导全市加油站实施夜间加油优惠政策。提倡5月至9月期间每日晚20:00至次日早6:00的夜间时段实施加油优惠政策，鼓励广大消费者夜间加油，并为消费者提供优质服务，有效分流白天加油车辆。

倡导全市广大消费者选择夜间时段加油。5月至9月期间选择夜间加油，不但能减少日间高温时段汽油快速挥发造成的污染，还能享受到加油站错峰加油的优惠政策。全市各级党政机关和事业单位公务用车、干部职工私家车，在保证安全的前提下，尽量选择夜间加油，积极倡导家人、邻里和亲友参与夜间加油，共同为生态环境质量改善做出自己的一份贡献。

倡导广大市民朋友绿色低碳出行。短距离交通积极选择步行、骑车的出行方式；长距离交通积极选择公交车、地铁等公共交通方式，尽量少开车、少燃油。开车时减少怠速时间，停车时尽量熄火，减少车辆油耗和不完全燃烧的尾气排放。

成品油零售经营企业实施错时装卸油。全市城市建设区加油站在保障安全前提下，5月至9月期间自觉将装卸油作业时间调整至每日晚20：00至次日早6：00。定期对油气回收装置进行自查、检测、维护，确保正常运行。装卸油、加油过程中规范操作，不出现渗漏、滴油或明显的油气排放现象。

低碳生活无处不在，绿色生活人皆可为。让我们积极行动、共同参与，携手呵护清新的空气，共建共享绿色美好洛阳吧！（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李亚君）