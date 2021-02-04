洛阳两类儿童每人每月可领950元

5月21日，洛报融媒记者获悉，根据国家和省相关政策，洛阳市民政局近日发布了《洛阳市社会散居孤儿和事实无人抚养儿童申请基本生活补贴办理指南》，明确社会散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴的申请条件、发放标准和办理流程等。

5月21日，洛报融媒记者获悉，根据国家和省相关政策，洛阳市民政局近日发布了《洛阳市社会散居孤儿和事实无人抚养儿童申请基本生活补贴办理指南》(简称《指南》)，明确社会散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴的申请条件、发放标准和办理流程等。

《指南》明确，具有我市本地户籍，未满18周岁，包括：孤儿，指失去父母、查找不到生父母的儿童；事实无人抚养儿童，指父母双方均符合或者一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联、被撤销监护资格、被遣送(驱逐)出境情形之一的儿童。

补贴发放标准为，社会散居孤儿生活养育标准为每人每月950元。事实无人抚养儿童参照社会散居孤儿标准享受有关政策保障。

办理流程如下：

1.申请。监护人或本人向户籍所在地的乡镇人民政府(街道办事处)提出书面申请，填写《申请表》，提供儿童本人及其监护人的身份证、户口簿复印件、近期半身免冠1寸彩色照片3张、父母双方情况(死亡、重残、失踪、服刑等)证明(或声明)，儿童的银行卡账号。情况特殊的，可由儿童所在村(居)民委员会提出申请。

2.审核(查验)。乡镇人民政府(街道办事处)受理申请后，应对申请人和孤儿情况进行核实并提出初步意见，对事实无人抚养儿童父母情况进行查验并作出查验结论。符合条件的，上报县级人民政府民政部门审批。

3.审批。县级民政部门进行复核并提出核定、审批意见，进行信息采集，与监护人签订孤儿监护协议。

4.发放。审批后次月县级民政部门将基本生活费发放至儿童个人(或监护人)的账户。

市民政局儿童福利科相关负责人介绍，截至今年4月底，全市已有1272名事实无人抚养儿童被纳入保障范围，领取基本生活费。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 吕雷刚)