第十届花博会开幕 洛阳牡丹将冲击花卉界“奥林匹克”最高荣誉

21日，第十届中国花卉博览会在上海市崇明区东平国家森林公园开园迎客。百余种洛阳牡丹惊艳亮相，并参加牡丹芍药盆花、切花领域等多个竞赛项目的角逐，展示洛阳牡丹和牡丹文化的独特魅力。

21日，第十届中国花卉博览会在上海市崇明区东平国家森林公园开园迎客。百余种洛阳牡丹惊艳亮相，并参加牡丹芍药盆花、切花领域等多个竞赛项目的角逐，展示洛阳牡丹和牡丹文化的独特魅力。

中国花卉博览会每4年举办一次，素有中国花卉界的“奥林匹克”之称。本届花博会主题为“花开中国梦”，会花是牡丹，会期42天，将持续到7月2日。

在展示面积1.5万平方米的主会馆复兴馆的“出彩河南”主题展区，由洛阳牡丹企业培育的反季节催花牡丹正值盛花期，与洛阳牡丹切花、牡丹插花花艺品有机融合、交相辉映，吸引游客驻足欣赏、留影。

来到以“中州花语盛世繁华”为主题的河南室外展园区“河南园”，随处可见洛阳反季节催花牡丹和洛阳牡丹延伸产品。“河南园”筹建单位相关负责人说，洛阳牡丹及洛阳牡丹文化是河南展园的建园、布展主线，入口处的巨幅洛阳牡丹瓷景墙、专门用来展示洛阳牡丹延伸产品的唐风建筑天香台、绿意环绕的天香湖等，处处体现着底蕴丰富的洛阳牡丹文化。

不仅如此。由洛阳牡丹企业选送的百余种牡丹名品“登台竞技”，参与牡丹盆花、牡丹切花、栽培技艺等多个项目的角逐。