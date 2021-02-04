学习《中国共产党统一战线工作条例》我接力 H5互动活动火热进行中

“学习贯彻新《条例》·画出最大同心圆，我在洛阳我接力！”伴随着雄壮激昂的旋律，指尖滑过手机屏幕，只需几秒钟，您关于学习《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)的接力宣言就生成了。

“学习贯彻新《条例》·画出最大同心圆，我在洛阳我接力！”伴随着雄壮激昂的旋律，指尖滑过手机屏幕，只需几秒钟，您关于学习《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)的接力宣言就生成了。昨日，由中共洛阳市委统战部创意出品，洛阳网提供技术支持的体验式互动H5——“学习贯彻新《条例》·画出最大同心圆，我在洛阳我接力！”正式上线。

《条例》是统一战线领域的基础主干党内法规，是新时代统一战线工作的基本遵循。此次修订后的指导思想、主要任务和基本原则为新时代统战工作提供了方向指引。洛阳市委统战部高度重视新《条例》学习，以“学习《条例》我接力”H5为依托，在全网发起学习《条例》接力活动，通过党外人士和各界群众的参与，形成“蝴蝶效应”，让更多人在潜移默化中学习《条例》。

您可通过扫描下方二维码或通过“同舟河洛”微信公众号，进入学习《条例》我接力活动页面进行接力打卡，还可通过H5页面生成学习海报，在社交平台分享出自己的接力宣言。

“学习贯彻新《条例》·画出最大同心圆”，等你来接力！快快分享到朋友圈，让更多人一起学习《条例》吧。(见习记者 蔡怡荷)