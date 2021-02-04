千年历史技艺洛绣迎来7名新传人

21日是二十四节气中的小满，一场集体拜师仪式在洛阳民俗博物馆举行，洛阳非物质文化遗产洛绣迎来7名新传人。

21日是二十四节气中的小满，一场集体拜师仪式在洛阳民俗博物馆举行，洛阳非物质文化遗产洛绣迎来7名新传人。

说起绣品，大多数人会先想到苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣这四大名绣，开封的汴绣也很有名，其实，洛绣也曾名扬四海。在我国，刺绣有着非常悠久的历史，周代就有“画绣之工，共其职也”之说。洛绣第五代传承人高源表示，洛阳是西周、东周重要的政治、经济、文化中心，洛绣距今已有2000多年的历史。

呈拜师帖、献礼(绣品)、敬束脩礼、老师回礼、敬茶……拜师仪式现场，洛绣第六代传承人耿青青按照传统礼仪，收下杜银、潘润丹、谢屹、陈瑶、张明华、聂婉钰、周梦圆等7名徒弟，并鼓励他们：“潜心钻研，将传统技艺发扬光大。”