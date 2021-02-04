众多洛阳元素闪耀中部博览会

21日至23日，第十二届中国中部投资贸易博览会将在山西省太原市举办。记者昨日从市商务局获悉，在本次博览会上，洛阳元素大放异彩。不仅有来自洛阳的高精尖产品集中亮相，还有大量来自洛阳文旅、制造业的名片通过图片展示给中外客商。

展会布展现场 （企业供图）

21日至23日，第十二届中国中部投资贸易博览会将在山西省太原市举办。记者昨日从市商务局获悉，在本次博览会上，洛阳元素大放异彩。不仅有来自洛阳的高精尖产品集中亮相，还有大量来自洛阳文旅、制造业的名片通过图片展示给中外客商。

本次博览会展馆位于太原市的晋阳湖国际会展中心，面积有3万平方米，包括综合展、专题展、新产品展三大板块。其中，综合展包括中央展区、中部六省展区和港澳展区。

昨日下午，在已经布展就绪的中央展区，两台黄色的消防灭火机器人身上，中信重工的LOGO格外醒目。而在展区的另一侧，由国家农机装备创新中心研发的5G+氢燃料电动拖拉机，展览还没有开幕就成了现场的焦点。“这拖拉机用的是氢燃料，而且还能实现无人驾驶，现在这农机装备真是越来越有科技范儿了。”几位布展人员讨论起来。

不光是“洛阳智造”闪耀核心展区，在河南省情综合展区，人群如潮的应天门遗址博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园在图片上流光溢彩，中信重工国家特种机器人制造智能化工厂、洛阳双瑞精铸钛业有限公司生产线、LYC轴承生产线、“牡丹号”盾构机等一大批洛阳龙头企业和产品，也都通过图片形式展示了洛阳先进装备制造业的最新成就。

中部博览会以承接产业转移和投资贸易促进为主线，以投资贸易展览、主旨论坛及系列专题研讨会、投资项目对接为主要内容，为中外客商搭建经济技术交流与合作平台，促进中部地区与国内外市场、资本、资源的全面对接。今年，我省除了参与大会各项活动，还将主办“融入新发展格局助力河南更出彩产业合作交流会”，将邀请境内外500强企业、跨国公司、行业龙头高管和境内外知名商协会负责人参会。届时，我市将有2个项目在合作交流会上签约。（记者 李迎博 通讯员 李亚君）