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洛阳坚持开放引领 厚植历史文化优势 激活发展新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.21 09:03

洛阳博物馆 （资料图片）

　　对一个城市来说，留住历史文脉，不仅是为了传承文化、延续历史，也是为了更好地走向未来。近年，我市坚持开放引领，厚植历史文化优势，加快构建文化传承创新体系，加强华夏历史文化保护传承，让文物成为城市新的“亮点”“看点”，也为群众日益美好的生活增添色彩。

　　近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市文物局，感受文博领域持续深化交流互鉴、在传承创新中激活发展新动能的生动实践。

　　文物“走出去”，“秀”出文化软实力

　　“汉代人喜欢歌舞，大家看，这套来自洛阳的文物展示的就是当时颇为流行的盘鼓舞。”19日，在成都博物馆内，伴随着讲解员的解说，来自洛阳博物馆的一级文物“七盘女舞俑”吸引不少人的目光。

　　这是洛阳博物馆与成都博物馆、徐州博物馆等全国15家文博单位共同主办的“列备五都——秦汉时期的中国都市”特展。从2月初开展至今，展厅内观众络绎不绝，展览受到一致好评。本次展览的“天下之中——洛阳”板块，共展出30余件来自洛阳的精品文物，带领观众领略2000多年前的洛阳繁华风貌。

　　作为“东方博物馆之都”，我市馆藏文物将近42万件(套)，其中“国宝级”文物众多。近年，我市大力推进文物“走出去”战略，除国内城市外，文博机构还赶赴波兰、沙特、乌兹别克斯坦、韩国等地举办“洛阳唐三彩艺术展”“梦回布哈拉——唐定远将军安菩夫妇墓出土文物特展”等多个文物外展。

　　“这些‘走出去’的文物，犹如一个个河洛文化的‘代言人’，向海内外展示出洛阳的文化魅力。”市文物局相关负责人表示，“十四五”期间，我市将继续以龙门石窟、洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆为重点，深化与“一带一路”沿线国家和地区文博机构的合作，拓展文物展览交流渠道，让文物“开口”， “秀”出洛阳文化软实力。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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