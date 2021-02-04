王军主持召开市委办公室理论学习中心组集体学习(扩大)会议

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市委办公室理论学习中心组集体学习(扩大)会议，传达学习习近平总书记视察河南时的重要讲话和指示精神，贯彻落实全省、全市领导干部会议精神，部署市委办公室贯彻落实工作。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市委办公室理论学习中心组集体学习(扩大)会议，传达学习习近平总书记视察河南时的重要讲话和指示精神，贯彻落实全省、全市领导干部会议精神，部署市委办公室贯彻落实工作。 王军强调，市委办公室要把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，努力在深学细悟、能谋善干上走在前作表率。要在先学笃学上下更大功夫，迅速兴起学习热潮，融会贯通学，全神贯注学，以上率下学，注重实效学，做到先学一步、多学一些、学深一层。要在悟深悟透上下更大功夫，带着问题，带着思考，带着责任，悟出总书记对河南的关怀厚爱，悟出对“国之大者”的清醒认识，悟出“大局所需、洛阳能为”的发展机遇，悟出党办抓好学习宣传贯彻的坚定自觉，不断形成生动实践。要在谋准谋远上下更大功夫，加强政策研究、调查研究和信息服务，做到谋得准、谋得远，把学习成果转化为服务市委高质量贯彻落实总书记重要讲话和指示精神的思路举措。要在实干实效上下更大功夫，抓好总书记重要讲话和指示精神贯彻落实情况的督查工作，全力服务市委做好庆祝建党100周年各项活动，扎实开展党史学习教育，认真筹备市委全会和市党代会，确保各项工作忙而有序、圆满顺利。(记者 李三旺)