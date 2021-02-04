国际博物馆日， “东方博物馆之都”送上文化大餐

18日上午，“5·18”国际博物馆日暨庆祝建党百年“东方博物馆之都”系列宣传活动在洛阳博物馆启动。

18日上午，“5·18”国际博物馆日暨庆祝建党百年“东方博物馆之都”系列宣传活动在洛阳博物馆启动。

今年国际博物馆日的主题是“博物馆的未来、恢复与重塑”，我市各博物馆推出丰富多彩的系列活动。历史剧展演、文物修复体验、“云游博物馆”直播……在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆等处，由“东方博物馆之都”送上的文化大餐，吸引不少观众持续关注。

启动仪式现场，来自洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆和定鼎门遗址博物馆的工作人员联袂为大家带来《历史的回望》大型系列历史剧展演和《白玉杯》《齐侯宝盂的故事》《夏博奇妙夜》等精彩剧目。

下一步，我市将持续开展“东方博物馆之都”红色记忆百场宣讲活动，各博物馆、纪念馆也将围绕建党百年主题陆续推出近20个主题展览。同时，还有50余项社教研学活动等待大家参与。

市人大常委会副主任雷雪芹参加相关活动。（记者 智慧）