昨日，市人大常委会党组理论学习中心组举行集体学习会。市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持会议。

昨日，市人大常委会党组理论学习中心组举行集体学习会。市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及省、市领导干部会议精神，安排部署学习宣传贯彻工作。与会人员结合实际工作进行了研讨交流。

会议强调，学习宣传贯彻落实好习近平总书记重要讲话和指示精神，是我们当前和今后一个时期的首要政治任务。要切实提高政治站位，在深学细悟中深刻感受总书记对河南发展的殷切期望，进一步增强推进洛阳都市圈建设、实现高质量发展的使命感、责任感，凝心聚力、真抓实干，确保总书记重要讲话和指示精神在洛阳形成生动实践。要深刻把握丰富内涵，在对标对表中全面落实总书记的重要要求，紧扣黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳都市圈建设等开展立法、监督工作，对场域载体、黄河流域生态治理、城市有机更新等进行专题调研，力争在事关全市发展大局的重大问题上取得一批务实成果，为实现“十四五”开好局、起好步贡献人大力量。要紧密结合人大实际，在奋进笃行中推动学习贯彻总书记重要讲话和指示精神走深走心走实，结合党史学习教育，围绕中心，服务大局，抓好“我为群众办实事”实践活动，解决一批群众“急、难、愁、盼”的问题，引导全市人大干部和各级人大代表在学好百年党史中汲取奋进力量，以优异成绩庆祝建党100周年。(记者 智慧 通讯员 何燕)