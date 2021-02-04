科学研判统筹调度精准施策 积极稳妥做好风险处置化解

18日，全市金融风险预警研判专题会议召开，落实中央、省部署要求，对当前金融机构、工业企业、房地产等领域金融风险进行研判，进一步安排部署风险防范化解工作。

18日，全市金融风险预警研判专题会议召开，落实中央、省部署要求，对当前金融机构、工业企业、房地产等领域金融风险进行研判，进一步安排部署风险防范化解工作。

市委常委、常务副市长王琰君主持会议并讲话。他强调，各级各有关部门要深刻领会、贯彻落实好习近平总书记关于金融工作、防范化解风险的重要指示要求，严格落实属地责任、行业部门监管责任，加强对重点领域、重点机构金融风险的监测预警，科学研判、统筹调度、精准施策，积极稳妥做好风险处置化解。要紧盯重点领域，积极协助地方法人金融业机构加大不良贷款清收力度，深化银企对接，增强资金流动性，提升金融机构盈利能力；持续关注工业运行情况，加强对重点企业债务风险监测和融资协调；坚持以民为本，加快非法集资陈案处置，加大追赃挽损力度，最大限度减少群众损失；加强对问题楼盘的系统综合研判，密切关注、依法打击“租赁贷”等非法金融活动，确保房地产市场平稳健康发展。要强化守牢思维，牢牢守住不发生区域性金融风险底线，综合施策促进经济金融良性互动，更好服务全市中心工作，确保社会大局稳定。(记者 李东慧 通讯员 李森)