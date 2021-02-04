不断开创转型发展高质量发展新局面——三论深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神

深入学习领会习近平总书记重要讲话和指示精神，市委书记李亚在全市领导干部会议上强调，要统筹推进工作落实，因地制宜、探索新路，做好“结合”“转化”文章，将空间持续拓展出来，将潜力加速释放出来，不断开创洛阳转型发展高质量发展新局面。突出“结合”“转化”，其最大的落脚点，就在于以实实在在的发展成效，确保总书记殷殷嘱托在洛阳落地生根、形成生动实践。

奋勇争先要谋新篇，狠抓落实还看成效。

深入学习领会习近平总书记重要讲话和指示精神，市委书记李亚在全市领导干部会议上强调，要统筹推进工作落实，因地制宜、探索新路，做好“结合”“转化”文章，将空间持续拓展出来，将潜力加速释放出来，不断开创洛阳转型发展高质量发展新局面。突出“结合”“转化”，其最大的落脚点，就在于以实实在在的发展成效，确保总书记殷殷嘱托在洛阳落地生根、形成生动实践。

这次视察期间，习近平总书记对河南经济社会发展提出了一系列具体要求，充分体现了对河南人民的深情牵挂、对河南工作的一贯重视、对河南发展的关心厚望。就拿特色产业来说，习近平总书记看了月季这个“美丽产业”，关注艾草这株“幸福草”，强调“要善于挖掘和利用本地优势资源，加强地方优质品种保护，推进产学研有机结合，统筹做好产业、科技、文化这篇大文章”。事实上，从肯定信阳荒山种植油茶“一举多得”，到点赞柞水“小木耳大产业”，再到为沙县小吃、柳州螺蛳粉支招，习近平总书记每次到地方考察，都牵挂各地特色产业发展，为各地充分发挥比较优势指路明向。

综观此次总书记视察，从主持推进南水北调后续工程高质量发展座谈会时强调要完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，提高水资源集约节约利用水平，到看特色产业、话粮食安全、谈中医药发展，高质量发展是贯穿始终的要求，可以说，点的是治水的题，破的是发展的局，明的是洛阳的路！

事实上，洛阳中医药历史文化厚重、资源丰富，拥有洛阳正骨、洛阳针灸、洛阳推拿等特色中医药品牌，在发展中医药上有着得天独厚的优势、大有可为的空间；同样，洛阳各县区资源禀赋和特色优势突出，南部山区素有“豫西天然药库”之称，发展特色产业潜力巨大。把殷殷嘱托转化为发展成效，关键要在“结合”“转化”上下功夫，要在创造性贯彻落实上展现真本领，而这，正是这些年洛阳发展的“重要方法论”。

回望“十三五”来路，洛阳沿着总书记指引的方向阔步前行，以新发展理念为引领、以高质量发展为方向、以转型发展为路径，在吃透上情、审视市情、借鉴外情的基础上，不断深化提升“9+2”工作布局，走出了一条具有洛阳特色的转型发展高质量发展之路，发展的“含金量、含新量、含绿量”不断提升，赢得了省委省政府更高的赋能定位。实践证明，顶天立地、与时俱进，我们就能在创造性贯彻落实中更好发挥比较优势，推动转型发展高质量发展不断取得新突破新成效。

“遵道而行，但到半途需努力，会心不远，欲登绝顶莫辞劳”。

当此之时，我们要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，与学习贯彻习近平总书记关于河南工作一系列重要讲话和指示批示精神结合起来，与做好当前经济社会发展各项工作结合起来，紧密联系实际，以创新的思路举措和务实的工作作风，积极推动中医药传承创新发展、大力发展地方特色产业、切实抓好粮食生产、持续推动经济平稳健康发展、深入开展党史学习教育，确保各项工作有效落实，在服务大局中发展好自身，以自身大发展在服务全国全省大局中展现更大担当作为。

潮平岸阔催人进，风正扬帆正当时。找准结合转化的抓手，不断把学习成果变成工作实效，我们就能不负重托、不辱使命，以优异成绩庆祝建党100周年!