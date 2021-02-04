中招录取批次、招生班型均有调整 招生学校减少至36所

昨日，市教育局召开洛阳市2021年中小学校招生工作视频会议，对我市今年普通高中招生工作进行部署。与去年相比，今年的中招政策有哪些变化？填报志愿时，考生和家长需要注意哪些方面？市教育局相关负责人进行提醒。

昨日，市教育局召开洛阳市2021年中小学校招生工作视频会议，对我市今年普通高中招生工作进行部署。与去年相比，今年的中招政策有哪些变化？填报志愿时，考生和家长需要注意哪些方面？市教育局相关负责人进行提醒。

“从我市往年中招情况来看，中招志愿各类特色班多达41个，而在实际办学中只有特色班之名，而无特色班之实。”该负责人说，往年我市中招录取中分数线多达88条，在全省最多，也给家长、考生填报志愿带来了很大的困扰。今年，市教育局根据《河南省人民政府办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》精神，积极推动我市普通高中多样化发展，全面深化中招制度改革。

“为发挥招生政策在促进教育均衡中的导向作用，在高中学校之间形成良性竞争机制，促进高中教育特色化、多样化、高质量发展，我市今年对原有招生方案进行优化调整。”该负责人说，在调整过程中，市教育局中招办充分听取了我市基础教育专家委员会相关专家、各中小学负责人的建议、意见，先后对草案进行了15次修改，最终形成了今年的招生工作方案。和往年相比，今年的方案主要有以下变化。

变化一：国际班仅面向学校所在地招生

●省提前批的国际班，由往年的面向全省招生，变为面向学校所在地招生。另外，往年市提前一批中面向全市招生的国际班，今年调整为仅面向市区招生。

提醒：按照省教育厅相关要求，民办普通高中原则上不得跨省辖市招生；确需跨省辖市招生的，须由学校申请，经学校所在地和生源地省辖市教育行政部门同意后，纳入生源地招生计划总数，由生源地教育行政部门统一招生，并报请省教育厅备案。

往年在省提前批中招生的洛阳一高的“中加班”“中韩班”等，今年也不再面向全省招生。想上国际班的洛阳考生，只能报考市提前一批中我市公办、民办高中面向市区招生的国际班。