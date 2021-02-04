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全市党史学习教育工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.21 08:33

　　昨日，全市党史学习教育工作推进会召开，传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，贯彻落实省市相关会议精神，总结我市党史学习教育工作开展情况，分析问题不足，部署下步工作。

　　市委副书记赵会生参加会议并讲话，市委常委、宣传部部长王飞主持会议。

　　赵会生指出，党史学习教育开展以来，市委高度重视、扛牢政治责任，高站位部署、高标准谋划、高效率推进，全市上下学党史、悟思想、办实事、开新局，推动学习教育取得初步成效。同时也要清醒看到，对照中央、省、市的标准要求和群众期盼，还存在一些差距不足。

　　赵会生强调，要善于抓住重点，进一步推动党史学习教育深入开展。要认真贯彻落实全市领导干部会议部署要求，把深入学习领会习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，同持续落实习近平总书记关于河南工作的一系列重要讲话和指示批示精神贯通起来，结合开展党史学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。要聚焦“七一”前党史学习教育重点任务，抓好专题学习，强化专题宣讲，开展专题培训，做好宣传教育，开好专题组织生活会，确保圆满完成各项任务。要强化以知促行，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，抓好“1+7+N”办实事行动的跟进落实，致力开创发展新局面，统筹抓好经济社会发展重点工作，认真做好省委党史学习教育巡回指导时反馈意见的落实，实现各项工作互促互进。

　　宜阳县、偃师区、市卫健委、弘义集团在会上作交流发言。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳]
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