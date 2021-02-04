今年城市区普通高中及特色班招生批次。

提前批次志愿

【省提前批】

●省提前一批 (面向全省招生；最多可报1个志愿，也可不填报)

空军航空实验班、海军航空实验班

●省提前二批 (面向全省招生；最多可报1个志愿，也可不填报)

宏志班、理科实验班、校园足球实验班、河南省体育中学

【市提前批】

●市提前一批 (面向全市招生；最多可报1个志愿，也可不填报)

洛阳一高：“中澳班”(高收费国际班)、“中加班”(高收费国际班)、“中韩班”(高收费国际班)

洛阳理工附中：“中美班”(高收费国际班)、“女子足球实验班”、“美术班”

河科大附中：“中美班”(高收费国际班)、“男子足球实验班”

市八中：“音乐班”(声乐、器乐)

市九中：“美术班”“音乐班”

洛阳外国语学校：“小语种班”(日语、俄语、西班牙语、德语)、“音乐班”(舞蹈)

市四十六中：“美术班”“音乐班”

市五十九中学：“俄语班”

洛阳一高文兴学校：“实验班”(高收费民办学校)

市华洋国际学校：“艺术班”(高收费民办学校，女子班)