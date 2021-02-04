今年城市区普通高中及特色班招生批次。
今年城市区普通高中及特色班招生批次。
提前批次志愿
【省提前批】
●省提前一批 (面向全省招生；最多可报1个志愿，也可不填报)
空军航空实验班、海军航空实验班
●省提前二批 (面向全省招生；最多可报1个志愿，也可不填报)
宏志班、理科实验班、校园足球实验班、河南省体育中学
【市提前批】
●市提前一批 (面向全市招生；最多可报1个志愿，也可不填报)
洛阳一高：“中澳班”(高收费国际班)、“中加班”(高收费国际班)、“中韩班”(高收费国际班)
洛阳理工附中：“中美班”(高收费国际班)、“女子足球实验班”、“美术班”
河科大附中：“中美班”(高收费国际班)、“男子足球实验班”
市八中：“音乐班”(声乐、器乐)
市九中：“美术班”“音乐班”
洛阳外国语学校：“小语种班”(日语、俄语、西班牙语、德语)、“音乐班”(舞蹈)
市四十六中：“美术班”“音乐班”
市五十九中学：“俄语班”
洛阳一高文兴学校：“实验班”(高收费民办学校)
市华洋国际学校：“艺术班”(高收费民办学校，女子班)
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