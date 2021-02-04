洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

结婚登记“跨省通办”我省下月开始试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.21 08:32

　　“我的户籍在安徽，女友是湖北人，都在洛阳工作和生活，结婚登记‘跨省通办’政策出台后，我们不用回老家，在洛阳就能申领结婚证，真是个好消息。”昨日，在洛龙区一家公司上班的徐先生高兴地说。

　　我省列入内地居民结婚登记“跨省通办”试点

　　昨日，记者从我市多个婚姻登记处获悉，在日常工作中，婚姻登记员经常遇到像徐先生和其女友一样，长期在洛阳工作和生活的非本地户籍准新人，他们想在我市办理结婚登记，却因内地居民婚姻登记，要在一方常住户口所在县(市、区)婚姻登记处办理，而无法如愿。

　　为贯彻落实《国务院关于同意在部分地区开展内地居民婚姻登记“跨省通办”试点的批复》，5月19日，民政部召开婚姻登记“跨省通办”试点工作动员部署电视电话会议。

　　会议指出，为了加快政务服务“跨省通办”，满足群众在非户籍地办理婚姻登记的需求，推进婚姻登记制度改革，增强人民群众的获得感、幸福感，国务院同意在辽宁省、山东省、广东省、重庆市、四川省实施内地居民结婚登记和离婚登记“跨省通办”试点，在江苏省、河南省和湖北省武汉市、陕西省西安市实施内地居民结婚登记“跨省通办”试点。

　　在试点地区，将内地居民婚姻登记由一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理，扩大到由一方当事人常住户口所在地或者经常居住地婚姻登记机关办理。试点期限为2年，自今年6月1日至2023年5月31日。

　　结婚登记“跨省通办”当事人一方须持有居住证

　　记者了解到，5月19日，民政部还召开了婚姻登记“跨省通办”试点工作专题新闻发布会。发布会指出，在试点地区，双方均非本地户籍的婚姻登记当事人，可以凭一方居住证和双方户口簿、身份证，在居住证发放地婚姻登记机关申请办理婚姻登记，或者自行选择在一方常住户口所在地办理婚姻登记。

　　我省是试点地区之一，对于在洛龙区上班的徐先生来说，按照试点要求，他和女友可以选择回到安徽或湖北进行结婚登记，也可以选择在洛阳进行结婚登记。

　　发布会还指出，在试点地区办理婚姻登记的户籍人口，办理方式与试点前完全一致。在试点地区办理婚姻登记的非户籍常住人口，除按照《婚姻登记条例》的要求提交身份证、户口簿等证件外，还需要提交一方当事人在婚姻登记办理地的有效居住证。

　　当事人可按要求在网上预约办理结婚登记

　　此外，为提高“跨省通办”的效率，避免人员聚集，方便婚姻登记机关提前核实当事人信息，避免当事人来回奔走，试点地区大都开通了网上预约系统，建议当事人按照试点地区的要求在网上预约办理；办理婚姻登记时，如实填写本人身份信息和婚姻状况，以免因信息不实被列入婚姻登记领域失信人员名单。(记者 余子愚)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊水东路希望桥立交21日通车 前往龙门...
  • 小升初政策有变化！洛阳市2021年义务...
  • 洛阳新唐街项目靓姿初显 打造地标式...
  • 李亚到河南科技大学调研
  • 洛阳出租车更加智能化！车载终端免费...
  • 洛阳市第七次全国人口普查公报
  • 刘宛康调研医疗、文旅重点项目建设工作
  • “520”当天，洛阳1944对新人喜结良缘
  • 初夏， “洛阳蓝”颜值高
  • 洛阳中招志愿填报、录取政策出炉 城市...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    伊水东路希望桥立交21...
    洛阳新唐街项目靓姿初...
    甜蜜“520”， 我们结...
    初夏， “洛阳蓝”颜值高
    精彩热帖

    五龙沟甜杏

    九寨沟水之韵

    和风满面春 百媚入心间

    啄木鸟
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605