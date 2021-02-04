结婚登记“跨省通办”我省下月开始试点

“我的户籍在安徽，女友是湖北人，都在洛阳工作和生活，结婚登记‘跨省通办’政策出台后，我们不用回老家，在洛阳就能申领结婚证，真是个好消息。”昨日，在洛龙区一家公司上班的徐先生高兴地说。

“我的户籍在安徽，女友是湖北人，都在洛阳工作和生活，结婚登记‘跨省通办’政策出台后，我们不用回老家，在洛阳就能申领结婚证，真是个好消息。”昨日，在洛龙区一家公司上班的徐先生高兴地说。

我省列入内地居民结婚登记“跨省通办”试点

昨日，记者从我市多个婚姻登记处获悉，在日常工作中，婚姻登记员经常遇到像徐先生和其女友一样，长期在洛阳工作和生活的非本地户籍准新人，他们想在我市办理结婚登记，却因内地居民婚姻登记，要在一方常住户口所在县(市、区)婚姻登记处办理，而无法如愿。

为贯彻落实《国务院关于同意在部分地区开展内地居民婚姻登记“跨省通办”试点的批复》，5月19日，民政部召开婚姻登记“跨省通办”试点工作动员部署电视电话会议。

会议指出，为了加快政务服务“跨省通办”，满足群众在非户籍地办理婚姻登记的需求，推进婚姻登记制度改革，增强人民群众的获得感、幸福感，国务院同意在辽宁省、山东省、广东省、重庆市、四川省实施内地居民结婚登记和离婚登记“跨省通办”试点，在江苏省、河南省和湖北省武汉市、陕西省西安市实施内地居民结婚登记“跨省通办”试点。

在试点地区，将内地居民婚姻登记由一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理，扩大到由一方当事人常住户口所在地或者经常居住地婚姻登记机关办理。试点期限为2年，自今年6月1日至2023年5月31日。

结婚登记“跨省通办”当事人一方须持有居住证

记者了解到，5月19日，民政部还召开了婚姻登记“跨省通办”试点工作专题新闻发布会。发布会指出，在试点地区，双方均非本地户籍的婚姻登记当事人，可以凭一方居住证和双方户口簿、身份证，在居住证发放地婚姻登记机关申请办理婚姻登记，或者自行选择在一方常住户口所在地办理婚姻登记。

我省是试点地区之一，对于在洛龙区上班的徐先生来说，按照试点要求，他和女友可以选择回到安徽或湖北进行结婚登记，也可以选择在洛阳进行结婚登记。

发布会还指出，在试点地区办理婚姻登记的户籍人口，办理方式与试点前完全一致。在试点地区办理婚姻登记的非户籍常住人口，除按照《婚姻登记条例》的要求提交身份证、户口簿等证件外，还需要提交一方当事人在婚姻登记办理地的有效居住证。

当事人可按要求在网上预约办理结婚登记

此外，为提高“跨省通办”的效率，避免人员聚集，方便婚姻登记机关提前核实当事人信息，避免当事人来回奔走，试点地区大都开通了网上预约系统，建议当事人按照试点地区的要求在网上预约办理；办理婚姻登记时，如实填写本人身份信息和婚姻状况，以免因信息不实被列入婚姻登记领域失信人员名单。(记者 余子愚)