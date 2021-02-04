渑淅高速公路渑池至洛宁段建设正在有序推进

18日，渑(池)淅(川)高速公路渑池至洛宁段温庄枢纽互通立交建设正在有序推进。

18日，渑(池)淅(川)高速公路渑池至洛宁段温庄枢纽互通立交建设正在有序推进。

渑淅高速公路渑池至洛宁段是河南省“双千工程”项目之一。项目起自三门峡市渑池县张沟村西南，设张沟枢纽互通与连霍高速公路立体交叉，顺接渑垣高速公路，向南经渑池县、宜阳县和洛宁县，止于洛宁县城郊乡温庄村北，设温庄枢纽互通与郑卢高速公路立体交叉，全长40.152公里(三门峡境内15.75公里、洛阳境内24.402公里)，概算投资58.61亿元，按双向四车道建设，设计时速100公里，计划2022年10月建成通车。

届时，豫西地区将再添一条交通大动脉，形成较为完善、高效的高等级公路运输体系，构筑晋、豫、鄂三省新的高速公路省际通道，促进沿线区域经济社会发展。(记者 曾宪平 摄)