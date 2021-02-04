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【河洛党史故事】“娃娃将军”韩钧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.21 08:31

　　韩钧，原名韩永青，1912年出生于新安县北冶镇。他幼年勤奋好学，青年时接触进步思想，走上革命道路。

　　青年时期，韩钧开始阅读马克思主义的理论著作，在省立洛阳第四师范就读期间，他还与同学组织“社会科学研究会”，探讨救国真理。1929年，韩钧被校方以“参与学潮”之名，开除学籍。

　　九一八事变后，抗日怒潮席卷全国，韩钧在家乡为抗日奔走呼号，屡遭反动当局的追捕，于是前往北平，以旁听生的名义住进中国大学公寓，继续积极参与抗日救亡运动，后加入共青团。

　　1932年，韩钧因参加学生游行被反动军警逮捕入狱。经过一年多监狱斗争的考验，他光荣地成为一名共产党员。

　　1936年，韩钧在党组织的营救下出狱，之后来到山西继续开展斗争。其间，阎锡山十分器重韩钧，曾多次拉拢，但均遭拒绝，阎锡山对他是又爱又恨。

　　之后，韩钧又先后从事晋西北抗日根据地建设、豫西抗日根据地开辟等工作。

　　1944年，就在韩钧等人受命准备从延安前往豫西时，受到毛泽东主席的接见。当得知干练的韩钧仅32岁时，毛主席笑称“原来是个娃娃将军”。

　　1949年1月，韩钧作为谈判代表参与北平和平谈判。北平和平解放后，他担任中共北平市委委员、市委秘书长兼军管会秘书长。因操劳过度，韩钧于同年4月23日病逝，时年37岁。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)
[ 责任编辑：席倩倩]
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