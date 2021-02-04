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洛阳中招志愿填报、录取政策出炉 城市区考生今年最多可报8个志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.21 08:15

　　今年，我市中招志愿批次如何设置？具体填报规则是什么？各批次录取时间是啥时候？昨日举行的洛阳市2021年中小学校招生工作视频会议对此进行了详细说明。

　　关键词：考试安排

　　今年，我市中招考试时间为6月25日、26日。全市中招考试仍与初中毕业生学业水平考试合并进行，实行全省统一命题、统一试卷、统一考试时间、统一网上报名、统一网上填报志愿、统一网上录取。城市区学校由市教育局统一组织考试、统一阅卷、统一招生。

　　关键词：命题趋势

　　今年中招命题变化不大，除了道德与法治学科的时事政治命题范围为“考查2020年国内外重大时事，2021年1月以来的国内外重要时事，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及党和国家在现阶段的重要方针政策”，其他各学科考试按照《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》(教基〔2019〕15号)及义务教育课程标准(2011年版)命题。此外，道德与法治、历史仍为开卷考试，考生可通过多种方式了解时政热点。

　　关键词：考试总分

　　今年，我市中招考试满分为715分。其中，体育、理化生实验操作、信息技术考试目前已经结束，将以满分115分计入中招录取总成绩，中招文化课考试具体科目为语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史，英语听力考试采用光盘播放方式。

　　综合实践活动(含劳动技术、研究性学习、社区服务和社会实践等)、生物、地理、音乐、美术等国家课程和地方课程、学校课程，也要进行学业考查，体现在对学生的综合素质评定之中。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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